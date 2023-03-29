Dünyayı karıştıran küresel güçler bu kez kendi dertlerine düştü. Soğuk savaş dönemine, hatta Üçüncü Dünya Savaşı'na programlanmış uluslar hem birbirleriyle hem de kendi içlerinde çatışmaya başladılar. Siyasi ve ekonomik olarak çöküntünün habercisi olan bazı gelişmeler yaşıyoruz. Kendi sınırları dışında birçok ülkeye müdahale eden İngiltere, Almanya, Fransa, İsrail ve ABD gibi ülkeler şimdi çok büyük belalarla baş başa. Örneğin, İsrail ve Fransa'daki milyonlarca insanın katıldığı gösterilerin nerede duracağı bilinmiyor.

Önce Ukrayna topraklarında NATORusya savaşına şahit olduk. Ama Rusya'da işleri hiç de istedikleri gibi gitmedi. Doğu'dan Batı'ya huzur içinde olan tek bir ülke kalmadı. Ne yazık ki bu dünyada yaşamak zorlaştı ve durum giderek daha da kötüleşiyor. İnsanlık, barışın kıymetini bilemedi. "NATO'yu yeniden kuracağını, Avrupa'yı daha fazla işin içine sokacağını" düşünen ABD, şimdi "batan bankaları, bozulan ekonomiyi ve siyasi krizleri" konuşuyor.

Türkiye ise her şeye rağmen görece olarak dünyadaki bu kaos ortamında iyi durumda görünüyor. Ancak çok gergin ve her türlü kargaşaya gebe bir seçim sürecine girdiğimizin de farkında olmak gerekiyor. Nefret ve intikam söylemlerinin havada uçuştuğu bu dönemde ülkemizin barış ve istikrarı çok önemli.

Türkiye'nin huzuru, dünyayı da etkileyecek durumda. Üçüncü Dünya Savaşı senaryolarının önünde engel olarak görülen tek ülke Türkiye. Dünya bunun farkında. Seçmenin de bunun bilincinde olduğunu düşünüyorum. Umarım bazı siyasiler de artık bu gerçeğin farkına varır.

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PKK'LI BESE HOZAT DA 'ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU' DEDİ

"Kandil'in resmi adayı Kılıçdaroğlu" başlıklı yazım nedeniyle bazı çevreler kıyameti koparmıştı. Az bile demişim. Her gün PKK'dan bu yazıyı doğrulayacak açıklamalar geliyor.

Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Mustafa Karasu'dan sonra PKK elebaşlarından Bese Hozat'ın dün bir görüntüsü yayınlandı. Açık açık 7'li koalisyon masasına destek veriyor, mevcut iktidara saldırıyor ve aklınca siyasete yön vermeye çalışıyor. Avrupa'dan yayın yapan terör örgütünün televizyonuna konuşan Bese Hozat, "Seçimlere kadar terör eylemlerine ara verdik" diyor.

PKK sizce neden böyle bir karar almış olabilir? Türkiye'nin istikrarına çok önem verdiği için mi? Elbette hayır. HDP ile Kılıçdaroğlu arasındaki ortaklığın zarar görmesini istemiyorlar. Yani Bese Hozat şunu demek istiyor: "Kılıçdaroğlu'na zarar gelmesin diye seçimlere kadar Millet İttifakı lehine kanlı eylemlerimizi durdurduk."

Şimdi yalandan Yavuz Ağıralioğlu çıkıp iki süslü cümle kurar, İyi Parti tabanının gazını almaya çalışır. Ama işleri o kadar kolay değil. Artık bu mızrak o çuvala sığmaz.

Şimdi merak edilen konu şu: HDP ile CHP arasında yapılan gizli pazarlıkta "Seçime kadar terör eylemi yapılmayacak" maddesi de var mıydı?