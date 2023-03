Birbirinden nefret eden 6 lider

6'lı Masa tiyatrosunun ardından cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını izledik. Benim dikkatimi Kılıçdaroğlu'nun konuşması değil, kürsüdeki o "ibretlik fotoğraf" çekti. Birbirine nefretle bakan 6 lider vardı o fotoğrafta.

Meral Akşener'in yüzünde öfke, başarısızlık ve yılgınlık vardı. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun bakışlarında ise ihanetin izleri hâlâ silinmemişti. Milli Görüşçü Temel Karamollaoğlu'nda ilkesizlik, utanç ve mahcubiyet dikkat çekiyordu. 6'lı Masa'ya arada kaynak yapan, sokakta kimsenin tanımadığı Gültekin Uysal da aldığı 4 milletvekili koltuğunun sevinciyle hiç dikkat çekmemek için kenarda durur gibiydi.

Kemal Bey'e gelince... İki belediye başkanı ve Meral Akşener'i devre dışı bırakarak bir zafer kazandığını inkâr edemeyiz. Bir dönem kanlı bıçaklı olduğu bir siyasi geleneğin genel merkezinin önünde adaylığını açıklayarak sağ-muhafazakâr seçmene göz kırptı. Seçmenin ferasetini çok hafife alan bir hamleydi bence. Kılıçdaroğlu'nun imtihanı bundan sonra başlayacak. Nedenine gelince...



ASIL KAVGA ŞİMDİ BAŞLIYOR KEMAL BEY

Kılıçdaroğlu'nun sırtında şimdi 4 tane egosu tavan yapmış ama sokakta karşılığı olmayan sağcı parti var. Akşener deneyiminden sonra CHP seçmeni bunlara zerre kadar güvenmiyor. Ama bunlara oldukça cömert davranan Kılıçdaroğlu gerçeğin farkında değil. Gelecek Partisi'ne 20, DEVA Partisi'ne 20, Saadet'e 10, Demokrat Parti'ye 4 milletvekilliği sözünü verdiği İyi Parti Milletvekili Ahat Andican tarafından defalarca tekrarlandı. Kılıçdaroğlu da bunu inkâr etmedi. Şimdi bu sözünü yerine getirmek ve 54 kişiyi liste başına yazmak zorunda. CHP teşkilatları bunu nasıl karşılayacak sizce? Asıl kavga o zaman çıkmayacak mı?

Bitmedi... 17 bakanlık paylaşımında nasıl bir pazarlık yapıldı bilmiyoruz. Ama CHP yönetiminde kendisine bakanlık verileceği hayali kuran onlarca isim var. Yıllarca rüyasında CHP iktidarı gören bu isimler nasıl ikna edilecek?

Dahası da var... Millet İttifakı'nın daha adayını açıklamadan bürokrasideki koltuklara göz diktiği biliniyor. Peki bu koltuklar için nasıl bir pazarlık dönecek? Büyükşehirlerde koltukları İyi Partililere kaptıran CHP'liler, merkezi yönetimde aynı tuzağa düşmemek için her yola başvuracaktır. Anlayacağınız bu hamur daha çok su kaldırır.



7'Lİ KOALİSYON MAL ERDOĞAN CAN DERDİNDE

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından HDP kanadından destek sinyalleri gelmeye başladı. Pervin Buldan'ın, "Biz de adayımızı açıklayacağız" sözü unutulmuş görünüyor. HDP konusunda tavırlı olan Akşener'in de artık kolu kanadı kırılmış durumda. Şimdi 6'lı Masa'ya 7'nci ortak geldiğini söyleyebiliriz. Hepsi birden asrın felaketini falan unutmuş, ülkeyi paylaşma derdine düşmüş. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yapıyor? Gecesini gündüzüne katmış ülkesini ayağa kaldırmaya çalışıyor. 7'li koalisyonun ne yaptığını umursadığını da zannetmiyorum. Aylar öncesinden, "Bunlar toplanıp dağılmaktan başka bir şey yapmaz" diyerek aslında bugünlere işaret etmişti. Önümüzdeki 2 aylık seçim sürecinde hizmet odaklı, ülkesinin yaralarını saran, 6'lı Masa'nın kısır iç çekişmelerini umursamayan bir Erdoğan göreceğimizi tahmin ediyorum. Millet İttifakı'nda kavga, Cumhur İttifakı'nda uyum bu döneme damgasını vuracak.

Sonuç olarak "Akşener'in masayı devirdiği 3 Şubat'tan bu yana yaşadıklarımızın kazananı kim?" diye sorarsanız söyleyeyim. Kazanan kesinlikle Türk milletidir. Allah korusun bu masanın iktidarı ele geçirdiğinde nasıl bir kâbus yaşayacağımızın küçük bir fragmanını izleme imkânı bulduk. Seçmene yıllarca muhalefetin ne kadar çapsız olduğunu, ülkeye ne kadar zarar vereceğini anlatsak emin olun bu hafta yaşadıklarımız kadar etkili olmazdı.

