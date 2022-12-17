23 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, koltuğa oturmadan cumhurbaşkanı olmayı kafasına koymuştu. Medya da İmamoğlu'nun bu hayaline destek verdi.

İmamoğlu kendini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı kefeye koydu. Ancak unuttuğu bir şey vardı. Erdoğan 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilmeden önce 10 seçim kazanmıştı. Dahası, Erdoğan İstanbul'un bütün sorunlarını çözüp şiir okuduğu için hapse atılırken, İmamoğlu'nun hiçbir icraatı olmadan yargıçlara hakaret ettiği için başı belada. Zaten bu kararın istinaftan döneceğini de tüm hukukçular söylüyor.

İmamoğlu, hiçbir başarısı olmadan bir hayale kapıldı. Bu hayali nedeniyle İstanbul'a hizmet etmeyi unuttu.

İstanbul'un en zor günlerinde tatile çıktı. Yanan otobüsleri, çalışmayan metroları ve kilitlenen trafiği görmezden geldi. Şehrin hiçbir sorununu önemsemedi ve İstanbul'un çözülen sorunlarını da kadrolaşma uğruna kötüye götürdü. İstanbul'a biraz hizmet etseydi bugün siyasi geleceği hakkında bir şeyler söyleyebilirdik.



'UCUZ KAHRAMAN'

Artık kimse cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda adını anmazken İmamoğlu, çarşamba akşamı hakkında verilen 2 yıl 7 aylık hapis cezasını fırsata çevirmek istedi. Her şey planlanmış gibiydi. Karar açıklanmadan İyi Parti Lideri Meral Akşener, İBB'ye koştu. Saraçhane Meydanı kısa sürede miting alanına dönüştürüldü.

Zafer kazanmış bir edayla Meral Akşener ile birbirlerine sarıldılar. Ama bu tiyatronun etkisi 24 saat bile sürmedi. CHP'li TV yorumcuları bile İmamoğlu'nu "ucuz kahraman" ilan ettiler.

Kılıçdaroğlu'nun da "İmamoğlu, İstanbul'a hizmet etmeyi sürdürecek" demesiyle birlikte adaylık hesapları yine suya düştü.

Kimse İmamoğlu'nun "mağduriyet edebiyatı"nı inandırıcı bulmadı. CHP yönetiminde ise İmamoğlu rahatsızlığı artarak devam ediyor. Akşener'le birlik olup CHP'nin arkasından iş çevirmeye çalışan İmamoğlu'nun suyu artık iyice ısınıyor.

Egosu yüzünden eline geçen tüm fırsatları geri tepen İmamoğlu, kendisi hakkında verilen bu ceza kararını da eline yüzüne bulaştırdı.

Şimdi CHP medyası "İmamoğlucular" ile "Kılıçdaroğlucular" olarak ikiye bölündü. Burada kimin güçlü olduğundan çok hangi kanadın bütçesinin fazla olduğu önemli.

Kılıçdaroğlu henüz karşı hamlesini yapmadı. Bakalım kim kazanacak?

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AVRUPA'NIN ENERJİ MERKEZİ

Millet İttifakı'nda dedikodu kazanı kaynarken Cumhur İttifakı'nı da unutmayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul Silivri'de Avrupa'nın en büyük doğalgaz depolama tesisinin açılışını yaptı. Petrol üretimimiz hakkında önemli haberler verdi.

Muhalefet kendi iç meseleleriyle boğuşurken iktidar, Türkiye'yi "Avrupa'nın enerji merkezi" haline getiriyor. Başka söze gerek yok.