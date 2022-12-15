İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK hâkimlerine yönelik yaptığı hakaretlerle ilgili açılan dava dün karara bağlandı. Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İmamoğlu istediğini aldı. Nedenine gelince... Verilen cezanın bir siyasi yasak getirmesi meselesinde kafalar karışık. Detaylar kısa sürede ortaya çıkar. Zaten kararın kesinleşmesi için Yargıtay'ın da onaması gerekiyor. Kararın detayları ne olursa olsun cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir sorun teşkil etmiyor. Siyasi yasağı ise aldığı ceza süresi kadar. Yani 2 yıl 7 ay.

Cumhurbaşkanı adayı olur ve seçilirse yargılama zaten duruyor. Yani nereden bakarsanız bakın İmamoğlu açısından hiçbir yaptırımı olmayan tuhaf bir karar. Ama halkın gözünde itibarını yitirmiş başarısız bir belediye başkanı imajına sahip olan İmamoğlu'na bu karar can suyu oldu.

Artık İmamoğlu'nun bu karar üzerinden bir mağduriyet edebiyatı yapacağını, Kılıçdaroğlu ile giriştiği cumhurbaşkanlığı yarışında bir koz olarak kullanacağını beklemek de sürpriz olmaz. Zaten CHP'lileri dün saat 16.00'da Saraçhane'deki İBB binasının önüne çağırması, Meral Akşener'in de bu çağrıya destek için Ankara'dan İstanbul'a yola çıkması bunu gösteriyor. Bu kararla birlikte aylardır bir aday çıkaramayan muhalefette cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması yeniden başlıyor. Bu hamur daha çok su kaldırır. Bundan sonrasını 6'lı masa ve Kılıçdaroğlu düşünsün.

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BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NDEN KÖTÜ KOKULAR GELİYOR

CHP'nin başı adliyeyle belada. CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne "çıkar amaçlı örgüt kurma", "rüşvet alma", "irtikap" gibi suçlardan operasyon düzenlendi. Operasyonda eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Peki Beşiktaş Belediyesi'nde neler oluyor?

CHP yönetimi tarafından yolsuzlukları rapor edilen Murat Hazinedar ve ekibine bu operasyonun yapılması kimseyi şaşırtmadı. Buna CHP Lideri Kılıçdaroğlu da dahil. Ancak bu yolsuzluğun kolları CHP'nin üst yönetimine kadar sıçrarsa hiç şaşırmayın. Çünkü İSKİ skandalında olduğu gibi buradan da pis kokular geliyor.

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ARTIK YENİ EYT TARTIŞMALARI OLMASIN

1999 yılından bu yana tartıştığımız Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a giderken "Bu ay sonunda EYT meselesi çözülmüş olacak" dedi.

Basından okuduğumuza göre Çalışma Bakanı ile Maliye Bakanı arasında detaylar konusunda fikir ayrılıkları varmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Bu meseleyi çözün ve getirin" demiş.

EYT meselesi çok hassas bir konu. Bir yandan sosyal güvenlik kurumuna olan maddi yükü var, diğer yandan da 23 yıllık bir mağduriyet.

Yeni EYT'ler olmaması için bu konuda en kalıcı ve meselenin taraflarını mutlu edecek bir kararın çıkmasını bekliyorum.