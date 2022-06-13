Ankara’yı sel aldı

Türkiye'de gündem Ankara'da can kaybına yol açan sel felaketi. İsmi Cumhurbaşkanı adayları arasında geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sel öncesi ve sonrası alamadığı önlemler ile gündeme oturdu. Ankara'da altyapı ciddi bir sorun. Bir şehrin altyapı sorununu çözemeyen ülke sorunlarına nasıl çözüm bulacak? Mansur Yavaş bir kez daha kötü sınav verdi. Herhalde Ekrem İmamoğlu derin bir 'oh' çekmiştir.



SAVAŞ SONA YAKLAŞIYOR

Rusya-Ukrayna savaşında yeni bir safhaya girildi. Buna göre savaşın sonu yaklaşıyor. Zelenski'nin yanında bir çok üst düzey Amerikan askeri yetkili de Ukrayna'nın bu savaşı kazanmasının mümkün olamayacağını itiraf etti. Bu ülkeye yardım kapsamında yollanan silahların da internette karaborsaya düştüğü öğrenildi. Mesela uçak düşürmek isteyen bir terörist bu silahlara artık gayet kolay sahip olabilir.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un "Ukrayna'nın doğusunu Naziler'den temizleyeceğiz" sözleri de bu savaşın tüm Ukrayna'yı kapsamayacağının işaretini verdi. En büyük tartışma konusu ise hala Odessa kenti. Rusya'nın bu kenti alıp almayacağı belirsizliğini koruyor. Bu arada Zelenski ile Biden arasındaki ilişkiler kötüleşmeye başladı. İddiaya göre Biden daha önce Zelenski'yi "Böyle davranırsanız Rusya size saldırır" diye uyarmış. Oysa Zelenski böyle bir uyarının gelmediğini söylüyormuş. Anlayacağınız Ukrayna ordusunun durum kötüleştikçe suçu birbirlerine atmaya başladı. Sadece askeri değil finansal cephede de Batı açısından müthiş bir fiyasko söz konusu. Rusya'ya uygulanan sözde ambargolar yüzünden enerji fiyatları patladı gıda kıtlığı baş gösterdi ve Rusya'yı kötü etkilemesi gereken ticari yasaklar Rus ekonomisine yüzlerce milyar dolar fazla verdirmeye başladı.



YUNANİSTAN ATEŞLE OYNUYOR

Benzer bir durum Yunanistan'da da yaşanıyor. Bir takım güçler Yunanistan'ı sürekli Türkiye'ye karşı kışkırtıyor. Türkiye'ye karşı şahinlik konusunda birbirlerinden farkları olmayan bazı siyasi partiler bile bu duruma tepki göstermeye başladılar. Muhalefet partileri Türkiye'ye karşı ölçülü olması için Miçotakis'i uyardı.



SİLAH TEHLİKELİDİR

Bütün dünyaya yüzlerce milyar dolarlık ölümcül silahlar saçan Amerika, kendi içinde silahlanmayı tartışıyor. Silah bulundurma özgürlüğü anayasa maddesi ile güvencede olan Amerika'da silahlanmaya karşı dün büyük gösteriler yapıldı. Özellikle Teksas'ta öğrenciler 19 öğrencinin katledildiğini hatırlatan pankartlarla yürüyüş yaptılar. Başkent Washington'da da silah karşıtları Senato'ya yürüdü. Yeni bir yasa yolda.



HAYVANSEVERLERİN ZAFERİ

Şiddet algısı ve haberleri arttıkça tüm dünyada şiddete karşı tavırlar gelişiyor. Bu konuda ilginç bir haber Meksika'dan geldi. Meksika hükümeti boğa güreşlerini yasakladı. Artık bu güreşler sadece filmlerde kaldı. Haber, hayvanseverlerin zaferi olarak yorumlandı.

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