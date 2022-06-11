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Haberler Mehmet Barlas Türkiye, Rusya Yunanistan da Ukrayna mı?
MEHMET BARLAS
Türkiye, Rusya Yunanistan da Ukrayna mı?

Türkiye, Rusya Yunanistan da Ukrayna mı?

11.06.2022, Cumartesi
Türkiye'yi Rusya'ya, Yunanistan'ı da Ukrayna'ya benzetmeye çalışan savaş kışkırtıcıları seslerini yükseltiyor. En başta Yunanistan'ı cephaneliğe çevirmek çok büyük bir kışkırtma.
Bunun yanında Yunanistan'ın Kurtuluş Savaşı'ndaki yenilgisini hatırlatan ekran uzmanları, 1912-1913'teki Balkan Savaşı'nda neler yaşadığımızı hiç hatırlamıyorlar.
Balkan Savaşı'na kadar Selanik bizimdi. Ve az kalsın Edirne de Bulgarların oluyordu. Yunanistan'a karşı Türkiye'nin üstünlüğü bariz bir biçimde ortada olsa bile savaş birçok bilinmezlerle dolu.

AYNI TEZGÂH SERGİLENİYOR
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da aynı şeyler yaşanıyor. Bir yandan "Rusya'nın bir-iki hafta içinde Ukrayna'yı zaptedeceği" iddia edilirken bir yandan da "Rusya çamura battı" söylemi seslendiriliyor.
Ukrayna'yı kışkırtıp "NATO'ya alacağız" diyerek Putin'i delirtenler şimdi aynı şeyi Yunanistan için tezgâhlıyorlar. Amerika, Fransa ve Almanya'nın Yunanistan'a verdiği destek, bu ülkeyi kendini aslan zanneden kedi haline getirdi.
Zaten müflis olan Yunanistan'ın Başbakanı Miçotakis, saldırganlıkla ülkesinin Batılı güçlere nasıl teslim edildiğini unutturacağını zannediyor. Ama bir gerçek var Türkiye, Yunanistan karşısında adeta yalnız bırakılıyor. Düşünün ki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bile Avrupa Birliği içinde. Kıbrıs'taki Türk varlığı adeta yok sayılıyor.

YUNANİSTAN BİR OYUNCAK
Bu arada Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesini veto etmesini İtalya, Fransa ve Almanya'da PKK'lı kitleler sokaklarda protesto ediyor. Şimdi Türkiye'nin her zamankinden daha akıllı, daha hesaplı olması lazım. Çünkü Rusya-Ukrayna Savaşı ancak 100 yılda bir görülecek bir siyasi başarısızlık örneğinin sonucu.
Eğer Türkiye ve Yunanistan dünyadaki tek ülke olsalar problem yok. Neticede Yunanistan, 9.5 milyon nüfuslu bir ülke. Bu 9.5 milyonun çoğu da kadın. 85 milyon nüfuslu Türkiye'nin ordusu için Yunanistan bir oyuncak.
Ancak uluslararası konjonktür dikkate alındığında durumlar çok farklı oluyor. Biz Türkiye olarak "Yurtta sulh cihanda sulh" ilkesini yürekten benimsedik. Allah, Yunanistan'a akıl versin diyorum.
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