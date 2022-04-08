Bahçeli çok kararlı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyaset alanında yer alan birtakım bozukluklara şiddetle temas etti.

"Hiçbir nabız yoklaması, Türkiye'nin geleceğini ipotek altına alamaz" dedi.

Biliyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin ortaklığı 15 Temmuz'dan bu yana giderek güçlenmekte.

Aynı şekilde 6+1 koalisyonu da 15 Temmuz'dan beri, 15 Temmuz'da birilerinin beceremediklerini hararetle becermeye çalışıyor.



SUUDİLER SUÇLULARI CEZALANDIRMALI

Bu arada gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti, toptan Suudi Arabistan'a devredildi.

Yani bu durum, dosyanın Türkiye'de kapanması anlamına geliyor. Ve bu tarihte ilk örnek.

Dileriz Suudiler gerçek katili sahiden cezalandırarak kendilerini aklamayı becerebilirler.



KRİZ DERİNLEŞİYOR

Öte yandan Rusya krizi giderek derinleşiyor.

Sanki Batı Bloku bu krizi derinleştirip tüm dünyayı bir ekonomik buhranın içine sokmak için elinden geleni yapıyor.

Dün Amerika önderliğinde Ukrayna'ya çeşitli silahların verilmesi ve NATO'nun Ukrayna'yı koruma altına alması ciddi biçimde konuşuluyordu.

Bu konuşmalardan bir şey çıkar mı bilmiyorum ama Rusya pozisyonunu korumakta ve NATO'yu sınırlarından uzak tutmakta kararlı görünüyor.



BİRİNCİ KONU ENFLASYON

İç politikaya gelirsek, Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon konusunda önlemler alınacağını açıkladı.

Zaten tüm dünyada artık birinci konu enflasyon.

Erdoğan'ın rakibi olan altı partinin toplamda bir parti etmeyeceğini söylemesi de ilginçti.

Hayat bu şekilde devam ediyor.

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