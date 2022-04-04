Ukrayna’ya rahat yok

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik tadını kaçırmış vaziyette. Rusya Ukrayna'nın yerleşim merkezlerinde terör yaratıyor, tahrip ediyor ve çıkış yolu göstermiyor. Son gelen haberlere göre Kiev'deki kuşatma azalırken diğer kentler bombalanmaya devam ediyor. Bütün barış çabalarına rağmen durum bu.



Fransa'da karışık

Avrupa'daki tek problemli ülke tabi ki Ukrayna değil. Şu anda Fransa'da kıyasıya bir başkanlık seçimi var. Mevcut başkan Macron rakiplerini adeta yok sayıyor ve Fransa'yı Avrupa'dan kopartmak istiyor. İşin kötüsü Macron'un rakipleri bu konuda daha da aşırılar. Yani Fransa'dan enteresan bir sonuç çıkacak.



Kaşıkçı cinayetinin geleceği

Uluslararası arenada bizi yakından ilgilendiren iki olay var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de Suudiler tarafından katledilen gazetecinin davasının ne olacağı konusu. İkincisi de bir Arap ülkesine sığınmış olan Türk sabıkalının durumunun bilinmezliği. Bu iki konu Türk kamuoyunun ilgisini çekmeye devam edecek. Bakalım Türkiye'de işlenen cinayetin hesabını Suudi Araplar sorabilecekler mi ve o sabıkalı Türkiye'ye iade edilecek mi?



2023 seçimlerine giderken

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci başkanlık döneminin ve yeni seçim kampanyasının ipuçlarını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişiliğine ve yaptığı işlere baktığınız zaman onun rakipsiz olduğunu kolayca söyleyebilirsiniz. Ama tabii ki bu mümkün değil. Dünyada rakipsiz kimse yok. Bakalım 2023 seçimlerinde siyasi yelpaze nasıl şekillenecek.



Kovid için tetikte olalım

Bu arada Covid salgını bizim topraklar dahil bir çok ülkeden uzaklaştı ama Singapur'da yeni tırmanışlar var deniliyor. Bunu da izlememiz gerekmekte. Yeni bir salgın senaryosuna karşı gözlerimiz açık olmak zorunda. Kısacası dünya ilgi çekici bir tablo sunuyor. Biz de bu tabloyu izleyerek görevimizi yapacağız.

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