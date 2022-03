Ukrayna’nın kaderi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı, bir Avrupa ülkesi ile Rusya arasındaki savaş gibi gördük. Oysa anlaşılıyor ki bu bir iç savaş.

Zaten Rusya'ya ait olan ve uluslararası camia tarafından da kabul edilen bu statü, Rusya'nın uluslararası hukuku arkasına ve daha sonra karşısına alarak saldırmasına kadar dayandı.



ÖLÜM KONVOYU İLERLİYOR

Düşünün ki 2014'te Ukrayna'nın olduğu söylenilen Kırım, Rusya tarafından alınmış ve bunu herkes kabul etmişti. Şimdi de Rusya'nın, Ukrayna'nın kentlerine saldırısını uluslararası camia bir film gibi izliyor.

Ukrayna topraklarında 64 kilometrelik uzunlukta bir Rus askeri konvoyu ağır ağır Kiev'e doğru ilerlemekte. Ukrayna'nın toprağı çok büyük olduğu için Rus harekâtı 2-3 günde bitmedi.

Başında bu gerçeği görmeyen bizler, Putin'in bu savaşı neden uzattığını şaşırarak izledik. Oysa bu sürenin doğal olduğuna ve sonunda Ukrayna'nın Rusya tarafından teslim alınacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu acı gerçeği diğer ülkeler, "Zaten Ukrayna, NATO üyesi değil" gibi gerekçelerle kabulleniyorlar.



SSCB'YE DÖNMEK İSTİYOR

Eğer olayı televizyonlardaki gibi satıhtaki gelişmelerle izlemezsek, Rusya'nın gerçek hedefini ve planını görebiliriz.

Anlaşılıyor ki Putin, Rusya'yı Sovyetler Birliği dönemindeki güçlü yapısına geri döndürmeye çalışıyor. Bunu dünyanın her yerindeki müdahalelerinde ve mesela Suriye'de, Akdeniz'de görebilirsiniz.



OLAN MASUMLARA OLUYOR

Savaşta her zaman olan masum sivillere oluyor. Güç savaşlarında ezilenler hep onlar oldu. Bu acı gerçekler her savaşta vardır.

Amerika, Irak'ı işgal ettiğinde 1 milyon 500 bin Iraklı ölmemiş miydi? Biz Türkiye olarak hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın acı günlerini üzülerek izliyoruz. Ama bunlar elimizde olmayan durumlar.



GÜZEL BİR GÜN

Bu arada bir mutlu gün yaşadık. Rahmetli Doktor Alaeddin Yavaşça'nın hatırasına ithafen salı akşamı müthiş bir konser yapıldı.

TRT ekranından canlı olarak yayınlanan bu konserde çok değerli sanatçılar, Yavaşça'yı yaşatırken dinledik.

Bu da bizim güzel günümüzdü.

