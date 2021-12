Cep telefonu ve siyaset

Devletten yapılan açıklamalara göre Kanal İstanbul'un alt yapısına ilişkin çalışmalar ilerliyor. Bu arada iki tane hat Kanal İstanbul'un altından geçecekmiş. Sanırım bu açıklamalar Kemal Kılıçdaroğlu'nun yabancılara yazdığı "sakın katılmayın" içerikli mektuplara en iyi cevaptır.

Bu çağın en etkili aracının cep telefonu olduğu kesin. Mesela ben bu bilgileri dün cep telefonumdan aldım. Bu teknik araçlar içinde bulunulan çağlara isim verirler. Örneğin atom çağı gibi, ya da bilgi çağı gibi. Bence bu çağın adı da cep telefonu çağı. Yıllar önce Arjantin'de Buenos Aires'e gidiyordum. Yolda bir temizlik işçisi telefon kulağında "ola" diye konuşuyordu. Aynı şeyi dünyanın her köşesinde görebiliyoruz. Cep telefonu ile arayıp bulmamak mümkün değil. Daha da önemlisi cep telefonu bir bilgi ansiklopedisi halinde. Dünyada cep telefonundan bulamayacağınız bilgiler, rakamlar artık yok.

Bu bakımdan siyasetin de cep telefonuna kendini uyarladığını görmek mümkün. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın her köşesindeki toplantılara cep telefonu ile mesajlar gönderiyor ya da şehitlerin ailelerinin acılarını cep telefonu ile paylaşıyor. Cep telefonlarının farkında olmayan kesim ise Türk muhalefeti. Çünkü en küçük yalanlar bile cep telefonu sayesinde anında ortaya çıkıyor. Ama muhalefete göre ve özellikle Kılıçdaroğlu'na göre yalan söylemenin hiçbir olumsuz sonucu yok. Yalan gerçek gibi kabul ediliyor. Benim cep telefonumda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ünlü yalanları görüntüleriyle duruyor. Demek ki yeni döneme damgasını vuran cep telefonunu kimsenin hafife almaması lazım.

Geçen yüzyılın telefonlarını hatırlayın. Şehirlerarası konuşmak için üç 4 saat beklerdiniz. Ya da kırsal kesimde telefon görmek bir hayaldi. Şimdi her şey değişti. Cep telefonu demokrasiyi de güçlendiriyor.

