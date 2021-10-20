Artık Afrika’da varız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Afrika ülkesine yaptığı gezi gerçekten hepimizi mutlu etmelidir.

Yüzyıllarca Avrupa'nın sömürgesi olan Afrika, düşünün ki 18. yüzyılın başından sonuna kadar 8 ile 40 yaş arasında hiçbir canlının barınmasına imkân tanımamıştır.

Küba'ya gittiğiniz zaman orada malikâneler görürsünüz.

Bunlar Afrikalı zencileri Amerika'ya pazarlayan esir tüccarlarının malikâneleridir.

Şimdi Türkiye hem işadamları hem de diplomatları vasıtasıyla Afrika ülkeleriyle sıkı ilişkiler kuruyor.

Örneğin, Nijerya dünyanın en önemli enerji kaynaklarından biridir. Bunun gibi Angola da petrol zengini bir ülkedir. Biliyoruz ki mesela İskenderun Demir ve Çelik, bu ülkede ciddi yatırımlara başladı.



ÖZDEMİR BAYRAKTAR'IN VEFATI

Afrika'da temaslarda bulunurken sanıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aklı Türkiye'deydi. Çünkü dünürü Özdemir Bayraktar vefat etti.

Erdoğan mutlaka onun de cenazesinde bulunup hayır dualarını yerinde etmek isterdi.

Çünkü Özdemir Bayraktar, Türkiye'ye gökleri açan bir isim.

İHA'ları ve SİHA'ları şimdi oğulları devam ettiriyor.

Ben de rahmet diliyorum.



SAMİ KOHEN'İ DE KAYBETTİK

Ben 1960 yılında 18 yaşındayken gazeteciliğe başladığımda Sami Kohen 1956'dan beri Milliyet'te dış politika yazıları yazıyordu. Önceki gün 93 yaşındayken hayata veda etti.

Sami Kohen hem büyük bir gazeteci hem de iyi bir insandı.

Ben Milliyet'te başyazar olduktan sonra Sami Kohen'le 7 yıl çalıştım. Ondan en ufak bir çarpık davranış görmedim.

O gazeteciliği ve arkadaşlığı daima en üstte tutardı. Ailesine başsağlığı diliyorum.

Sami Kohen'i çok özleyeceğim.

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