Bu coğrafyada siyaset yapmak her zaman büyük cesaret ister

Bu coğrafyada komşumuz olan bazı ülkelerin siyasetçilerinin bilinçsizliklerini hayretle izliyorum. Örneğin, şu Yunanlılar yaşadıklarından hiç ders almazlar ve sürekli bela ararlar. Düşünün ki bizim Kurtuluş Savaşı zaferimiz, Yunanistan için Anadolu faciasıydı ve 1922'de bu olaydan sorumlu tutulan 6 Yunan siyasetçi kurşuna dizilmişti.



ÖLDÜRÜLDÜLER

Gazeteci olarak izlediğim, söyleşiler yaptığım bölge siyasetçilerinden çoğunun öldürüldüklerine de tanık oldum. Mesela, İran Şahı ile bir programda tartışmıştım. Çünkü Kuzey Irak'ı Türkiye'ye karşı silahlandırıyordu. 1970'lerde bir heyetle İran'a gittiğimizde, İranlı bakanlar havaalanının bir köşesinde 12 yaşındaki veliahdı Mısır yolculuğu için uğurluyorlardı. O sırada İran başbakanı olan Huveyda, 12 yaşındaki prensin elini öpüyordu. Daha sonra o Huveyda'yı Humeyni darbesinde bacaklarından bir vince asılmış olarak da gördüm.



GANDİLER

İndira Gandi ve oğlu Rajiv Gandi ile de söyleşiler yaptım. Bu iki Hindistan başbakanını da öldürdüler. Libya lideri Muammer Kaddafi ile onun daveti üzerine iki defa Trablus'a gittim. Çok etkileyici bir diyalog kurmuştuk. Kaddafi de linç edilerek öldürüldü. Mısır'da Enver Sedat'ın öldürüldüğünü, Hüsnü Mübarek'in de tutuklanıp kafese koyulduğunu gördüm. Bizde bir dönem başbakanlık yapan Nihat Erim de bir suikasta hedef olmadı mı?



DEMOKRASİMİZİ GÜÇLENDİRDİK

Bu coğrafyanın siyasetçileri hep yarını düşünmelidir. Çünkü Amerika için bu bölge ülkeleri bağımsız falan değildir. Bereket biz bunları yaşayarak öğrendik ve demokrasimizi sağlam temellere oturttuk. Üstelik 15 Temmuz 2016 gibi bir deneyimimiz de var artık.

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