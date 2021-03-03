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Haberler Mehmet Barlas İnsan Hakları Eylem Planı ile cumhuriyetimiz daha ileri yaşam tarzına kavuşacak
MEHMET BARLAS
İnsan Hakları Eylem Planı ile cumhuriyetimiz daha ileri yaşam tarzına kavuşacak

İnsan Hakları Eylem Planı ile cumhuriyetimiz daha ileri yaşam tarzına kavuşacak

03.03.2021, Çarşamba
"İnsan Hakları Eylem Planı" tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönlü demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğü gibi ilkelerden yana olanların da düşüncelerini yansıttı. Sonunda plan 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyeti içeren bir belge olarak ortaya çıktı. "İki yıllık bir zaman diliminde uygulanmak üzere hazırlanmıştır" dediği belgenin ayrıntılarını anlatırken şunları da işaret etti: Artık otelde gece yarısı gözaltına alma dönemi bitti, katalog suçlarda "somut delile dayanma" şartı aranacak, kamu ve özel sektörde çalışanların ve öğrencilerin kendi dini bayramlarında izinli olmaları sağlanacak.

Amaç hukukun üstünlüğüdür
Osmanlı'dan bugüne Türkiye'nin demokrasi, özgürlükler ve hukuk alanlarında çok önemli reform tarihleri vardır. Sonuçta bir antik imparatorluktan modern bir cumhuriyete geçişin teminatı bu reformlar olmuştur. Bugün Türkiye'yi pek çok Ortadoğu ülkesinden ayıran şey de bu reformlarla oluşan yaşam tarzı değil midir? Ve şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topluma sunduğu "İnsan Hakları Eylem Planı" ile daha ileri bir düzeye geçme imkânı ufukta göründü. Bu planın 11 temel ilkesini artık belleğimize yerleştirmenin zamanı gelmiştir:

11 temel ilke
1- İnsan doğuştan sahip olduğu haklarıyla yaşar. Devletin görevi de bu hakları korumaktır.
2- İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır.
3- Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın herkes hukuk önünde eşittir.
4- Kamu hizmetinin herkese eşit, tarafsız biçimde sunulması temeldir.
5- Mevzuat tereddüt doğurmayacak şekilde açık kurallar içerir.
6- Sözleşme özgürlüğüne, kazanılmış hakların korunması prensibine aykırı olarak müdahale edilemez.
7- Devlet, girişim ve çalışma hürriyetini korur ve geliştirir.
8- Adli ve idari işleyiş, masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı ve ceza sorumluluğunun şahsiliğini koruyan bir yaklaşımı merkezine alır.
9- Hiç kimse düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.
10- Hukuk devleti her alanda tahkim edilir.
11- Haklarının ihlal edildiğini iddia eden herkes, etkili kanun yollarına zahmetsizce erişebilir.
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