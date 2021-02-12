Tarih kitaplarının yeniden yazıldığı bu zamanlarda, ABD’de Trump da yok edilmek isteniyor

Tarih kitaplarının yeniden yazıldığı ve tarihin yeniden yorumlandığı dönemleri yaşıyoruz... "Dijital terör" benzeri kavramlar artık günlük hayatımızın öğeleri arasına girdi.



Trump'a darbe

Şu Amerika Birleşik Devletleri'nde neler olduğuna ve eski başkan Donald Trump'ın bu ülkede ne tür bir nefret objesi konumuna getirilmek istenmesine bakarsanız, değişimin çapını daha kolay görürsünüz. Düşünün ki bazı başkanların öldürüldüğü bu ülkede Donald Trump'ın bir daha sahneye çıkmaması için de garip işler sahneleniyor. Örneğin, Twitter Trump'ı ebediyen sansürlediğini açıklamış... Örneğin Trump tarihte ilk kez iki defa azledilme süreci başlatılan kişi oldu... Ve bütün bu çabalara rağmen belli ki Trump 2024'te yine başkan adayı olacak...



Azerbaycan kazandı

Değişimin en çarpıcı biçimde görüldüğü ülkeler, eski Sovyet İmparatorluğu dağıldıktan sonra yeniden bağımsız olanlardır. Bunlar somut örnek komşumuz ve kardeşimiz Azerbaycan değil midir? Düşünün ki 30 yıl önce Azerbaycan'dan alınıp Ermenistan'a verilen Dağlık Karabağ, günümüzde yeniden Azerbaycan'ın oldu. Ve bu değişim, başta Rusya olmak üzere dünya tarafından kabullenildi.



Kazakistan'da harf devrimi

Bir diğer çarpıcı örneği, 2023'te Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçecek olan Kazakistan'dan verebiliriz. Bizim Türkiye olarak yıllar önce yaşadıklarımızı şimdi Kazakistan yaşıyor. Bağımsızlığını 1991'de kazanmasına rağmen 1940'tan beri birçok eski Sovyet ülkesi gibi Kiril alfabesini kullanmaya devam eden Kazakistan, 2017'de Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in imzasıyla Latin alfabesine geçme kararı almıştı. Karar sonrası Ulusal Alfabe Komisyonu kurularak ülke çapında yeni alfabeye geçiş çalışmaları başlatıldı. O tarihten bu yana ülkede devlet binaları başta olmak üzere sokak, mağaza ve eczane adlarının Latin alfabesiyle Kazakça yazılması yaygınlaştı.



Bizim gibiler

Kazakistan Parlamentosu Senato Milletvekili Murat Bahtiyarulı, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söylemiş:

"Biz 1929'a kadar eski Arap alfabesini kullandık. Daha sonra Latin alfabesine geçtik. 1940'tan itibaren de Kiril harfleriyle okuyor ve yazıyoruz. Kültürel mirasımızın kaybolabileceği korkusu dile getiriliyor. Ancak bu 21. yüzyılın teknoloji imkânlarıyla mümkün değil."

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