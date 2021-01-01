01 Ocak 2021, Cuma
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Haberler Mehmet Barlas 2021’i kutlamak için çok acele etmeyelim... 2020’yi coşkuyla kutladık ama sonra neler oldu...
MEHMET BARLAS
2021’i kutlamak için çok acele etmeyelim... 2020’yi coşkuyla kutladık ama sonra neler oldu...

2021’i kutlamak için çok acele etmeyelim... 2020’yi coşkuyla kutladık ama sonra neler oldu...

01.01.2021, Cuma
Yılbaşı kutlamaları da geleneklerimiz arasına girdi. Ancak bu yılbaşına eskisinden farklı bakmamız gerektiğini bana torunum Can hatırlattı. İnstagram'da şöyle yazmış:
"Arkadaşlar ciddi misiniz, neden kutluyorsunuz? Kutlanacak ne gördük ki? Bakın geçen sene ne oldu... 2020'ye girdiğimizde herkes coşkuyla, hoplaya zıplaya girdi de ne oldu? Sizi bilmem ama ben derim ki... 2021'e girelim, 4-5 ay geçsin... Baktık işler düzeliyor, kimse ölmüyor, 2021 iyi bir yıl oluyor... Ben o zaman kutlarım."

Bakanlık açıklaması
"2021'i kutlamakta erken davranmayın" demekte haksız değil Can... Baksanıza yılbaşı dolayısıyla İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına:
"Bugün saat 18.00 ile yarın saat 08.00 arasında 45 bin 22 ekiple yapılacak denetimlerde 208 bin 139 kolluk personeli görev alacak. Yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma birimlerince ülke genelinde 8 bin 390 uygulama noktasında kontroller yapılacak."

Yasaklar yılı
Kendi kendinize bir sorun... Askeri darbe günleri ve nüfus sayımları dışında evden çıkmanızın yasaklandığını hatırlıyor musunuz? Üstelik bu yılbaşında perşembe akşamından pazartesi sabahına kadar ev hapsi var... Gerekçe, salgına karşı korunaklı olmak... Yani bir türlü bitemeyen 2020'nin hayatımıza getirdiği tarifsiz bir bela gündemde... Bütün ümit, bu salgının aşılarla sona erdirileceğine ilişkin... Onun ne kadar doğru olduğunu da 2021'de anlayacağız.

Güçlü Türkiye
Bütün olumsuzluklara karşı, Türkiye'nin güçlenmesi ve üç kıtada ağırlığını hissettirmesi en büyük tesellimiz. Terörle mücadelede atılan adımlar 2020'nin başarıları hanesinde yer alıyor. Koronavirüs salgınının özellikle esnafta ve hizmet sektörü mensuplarında açtığı ekonomik yaralar 2021'de sarılabilirse, hepimiz kendimizi daha iyi hissedeceğiz.
Evet... Eski yıl geçmiş olsun, yenisi hayırlarla girsin hayatımıza...
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