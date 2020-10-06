Ermeniler yenilgilerini örtmek için Azerbaycan kentlerini bombalıyor

Çok yakından izlediğimiz Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalarda, Ermenistan'ın kural dışı davranışları ölçüyü kaçırmaya başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hajiyev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yakın olan Hızı ve Apşeron bölgelerine 300 km'lik orta menzilli balistik füzelerle saldırdı." dedi... Daha önce de Azerbaycan'dan "Ermenistan, Mingeçevir şehrine füze atışı, Terter şehrine de top atışları ile saldırdı, yaralılar var" açıklaması yapıldı.



Atom saldırısı

Bu durum, savaşta bile bazı kuralların çiğnenmemesi gerektiğini hatırlatmalıdır. Yakın ve uzak tarihte bu kuralları çiğneyenler, trajik sonuçlarla karşılaşılmasına sebep olmuşlardır. Bu duruma en iyi örnek de Amerika'nın 1945 yılında Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atom bombaları atarak yüzbinlerce sivili öldürmesidir. Yani devletler çeşitli etkin silahlara sahip olsalar da bu silahların kullanımı bile bazen düşünülmemelidir.



Hitler'in saldırısı

Savaşta sivilleri hedef alan en bilinen siyasetçi Hitler'dir. Hitler 2'nci Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin teslim olması için Fransa'yı işgal ettikten sonra Londra'yı aylarca bombalamıştır. Savaşın son yılında da Londra'yı V-1 ve V-2 füzeleri ile hedef yapmıştır. Bu ölçü dışı saldırıların bir hedefi de İngiltere'nin Coventry şehri olmuştur. İngiltere de buna misilleme olarak Almanların Dresden şehrini bombalamıştır. Son dönemde El Kaide'nin Amerika'daki bazı hedefleri ve New York'taki İkiz Kuleler'i tahrip etmesinin karşılığı ise Amerika'nın Afganistan ve Irak'ı işgali olmuş ve bu şekilde yüzbinlerce sivil can vermiştir.



Putin'in tutumu

Son olarak Ermenistan'ın hem saldırı başlatması hem de savaş alanındaki yenilgilerini unutturmak için Azerbaycan kentlerinde sivilleri hedef alan saldırılarda bulunması, tüm dünyada kınanıyor. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüşmeyi reddetmesi de, çok önemli bir gelişme olarak kabul ediliyor.



Kurtarılan yerler

Bu arada Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı'nın Azerbaycan'ın güvenilir kaynaklarından aldığı bilgilere göre; Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekâtta bugüne kadar, Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, Kend Horadiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı.

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