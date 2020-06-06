Vatandaşların sıkıntı çekmesine gönlü razı olmadığı için sokağa çıkma yasağı iptal edildi

Açıkçası hoş şeyler oluyor memlekette... Koronavirüs salgını başladığından beri sağlık kurullarının önerdikleri her çeşit zecri kararı hiç taviz vermeden benimseyen ve bunları halka da ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan sonunda galiba evlerine mahkum olanlara acımaya başladı. Sıra henüz 65 yaş üzerinde olanlara gelmedi ama bu cumartesi-pazar 15 ildeki evden çıkma yasağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından iptal edildi.

Erdoğan'ın Twitter'dan yayınladığı mesajı kayda geçirmekte yarar var...



Olumsuz gelişme

"-Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi koronavirüsten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm Türkiye'de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı.

Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlara kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık.



Sıkıntıya düşülmemeli

Sağlık Bakanlığı'mızın önerisi ve İçişleri Bakanlığı'mızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti.

Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı.



Maske-mesafe-temizlik unutulmamalı

Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, maske-mesafe-temizlik kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum."

Evet... Memlekette gerçekten hoş şeyler oluyor. Cumhurbaşkanlığı "Vatandaşlardan değerlendirmeler alıyor" ve sonra "Vatandaşların sıkıntıya düşmesine gönlü razı olmadığı için" hafta sonu sokağa çıkma yasağını beklenmedik şekilde ve umulmadık bir anda iptal ediveriyor.

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