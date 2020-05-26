26 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Mehmet Barlas Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir dünyada sadece siyasetin şekli mi değişmeyecek?
MEHMET BARLAS
Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir dünyada sadece siyasetin şekli mi değişmeyecek?

Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir dünyada sadece siyasetin şekli mi değişmeyecek?

26.05.2020, Salı

Bindiği dalı kesene "Düşeceksin" diyen kişinin geleceği gördüğüne inanan adam "Ne zaman öleceğim" diye ecel saatini de sormuş ya...

Aslında geleceği görmek için olağanüstü güçlere sahip olmaya gerek yok bugünlerde. Mesela bir ekonomist koronavirüs günlerinin yansımalarını değerlendirirken işletmelerin açılmasının da tek başına çözüm olmadığını ifade etmiş ve şöyle demiş:

BOŞ MAĞAZALAR

"-Bu mağazaları açabilirsiniz ama asıl soru ekonomik hayata geri dönüp dönemeyecekleri. Çin'deki alışveriş merkezlerinin büyük bir kısmı hâlâ boş. Ticari uçuşlar hâlâ yarı yarıya az. Almanya'da dükkanlar açıldı ama kim gidip alışveriş yapıyor?"

Evet... A'dan Z'ye her şey değişecek. Plajlarda bile eskisi gibi yan yana oturup sohbet edemeyeceğiz. Uçakların yarısı boş kalkacak... Yani salgın sonrası dünya, bu salgın hiç bitmemiş varsayımına göre yapılandırılacak.

SİYASAL YAŞAM

Peki ama her şey eskisinden farklı olacak da, siyasi yaşam hiçbir şey olmamış gibi devam mı edecek? Acaba bu mümkün mü? Ramazan Bayramı'nda uzaktan tele-konferans yöntemi ile bayramlaşan siyasetçiler, bayram sonrasında eskisi gibi zaman zaman boğaz boğaza mı gelecekler? Eğer ekonomide anormal daralmalar olacaksa, bu durum muhalefeti mi güçlendirecek yoksa siyasetçiler her şeyin eskisinden farklı olmasının nedenlerini mi arayacaklar?

Olacakları görmek için çok beklemeyeceğiz. Normal koşullara dönüş için olsa olsa bir ay kaldı... Bu kısa zamanı siyasetçiler derslerine çalışarak geçirmeliler.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Akıllı cep telefonları gelinceye kadar telli telefonlardan çok çektik 25.05.2020 Pazartesi
Bayrama girerken Erdoğan'ın Babacan'a cevabı gündeme damga vurdu 24.05.2020 Pazar
Her şey normalleşse bile Türkiye’de demokratik siyaset normalleşemez 23.05.2020 Cumartesi
Eğer 65 yaşını geçtiyseniz geri dönmemek şartı ile memleketinize gidebilirsiniz 22.05.2020 Cuma
Hazirandan sonra gerçek gündeme dönerken hepimiz ‘Nerede kalmıştık’ diyeceğiz 21.05.2020 Perşembe
Mayıs ayında Cumhuriyet tarihine yön veren gelişmeler yaşandı 20.05.2020 Çarşamba
Ramazan Bayramı’nda da sokağa çıkma yasağı bekleniyor 19.05.2020 Salı
Dünyanın hiçbir ülkesi artık Türkiye’den daha gelişmiş değildir 18.05.2020 Pazartesi
Demek cezaevine düşmeden de özgür olmanın değeri anlaşılırmış 17.05.2020 Pazar
CHP’nin HDP ile işbirliği bu partiyi giderek marjinalleştiriyor 16.05.2020 Cumartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA