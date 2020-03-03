Haklı olmak yetmiyor... Aynı zamanda güçlü de olmamız gerekiyor

Artık öğrenmiş olmamız gerekiyor. Bir devletin haklı olması yetmez. O devletin güçlü de olması gerekiyor. Aksi halde haklılığınızı kimse kabul etmiyor. Ve bazen gerçekten güçlü olmasanız da, gücünüzün ötesinde bir kuvvet sergilemeniz, haklılığınızın tesciline yardım eder.



Kıbrıs olayı

Bu gibi, durumlar bir partinin tekelinde değildir. Örneğin Kıbrıs'ta Türkler Rumların saldırısına uğradığı zaman, askeri açıdan çok güçlü değildik. Savaş uçaklarımızın yedek lastikleri bile Libya'dan Kaddafi tarafından verilmişti. Sınırlı denetim yeteneğimiz sonucu kendi savaş gemimizi kendimiz batırmamış mıydık?



CHP-MSP koalisyonu

Ama o dönemdeki CHP-MSP koalisyonu çok kararlıydı... Sonuçta iki aşama ile Kıbrıs'ta Türk bölgesini kurtardık. Bizim zaferimiz sonunda Yunanistan'daki cunta devrildi ve Yunanistan'a demokrasi geldi. Zaferimizin bedeli Amerikan ambargosu ile karşılandı. Ama muzafferdik, gerisi laftı. Bugün ağzında lafı geveleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kendi partisinin yakın geçmişini ve mesela Kıbrıs Zaferi'ni hatırlasaydı, herhalde İdlib'e de, şehitlerimize de farklı yaklaşırdı...



Daha güçlüyüz

Bugün 1974 Kıbrıs müdahalesine göre gerçekten daha güçlüyüz. Kendi savaş araç gereçlerimizi büyük ölçüde üretebiliyoruz. Ayrıca artık sadece Amerika'ya endeksli bir dış siyasetimiz yok. Çok yönlü bir diplomasi trafiğinin merkezinde artık Ankara da var. Amerika PYD/PKK'yı silahlandırıyor ama gerekirse Amerika ile de her konuda diyaloğu sürdürüyoruz. Bunun gibi zaman zaman çok ters düşsek de, Rusya ile de stratejik işbirliği içindeyiz.



Kendimize güveniyoruz

Kısacası moralimiz yerindedir... Kendimize güveniyoruz. Hem haklıyız, hem de güçlüyüz. Büyük çoğunluk bu durumun bir siyasi partiden yana olmakla ilgisi bulunmadığını biliyor. Bu bir memleket meselesidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu duyguyu ve bu olguyu pekiştiren sözleri ile hepimizi daha da güçlü ve moralli kılıyor.



Erdoğan konuştu

Son olarak Cumhurbaşkan'nın AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi'nde söylediklerini hatırlayarak, bu yazıyı noktalıyorum: "

-Bunlara verilecek en güzel cevabın; tüm gücümüz ve imkanlarımızla yürüttüğümüz mücadeleyi zafere ulaştırmak olduğunu biliyoruz. Ülkemize göz diken DEAŞ'ı, PKK'yı FETÖ'yü tüm terör örgütlerini nasıl durdurduysak zalim rejimi de aynı akıbete uğratacağız. Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

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