Yemek yazarlarımız Çinli olmadıkları için çok şanslılar

Bu koronavirüsün ne olduğu tam anlaşılmadan aşısı bulunursa hiç de garip olmayacak. Çünkü şu ana kadar bu virüsün kaynağı üzerinde spekülasyon üretilmekten başka bir şey pek duyulmadı. En yaygın spekülasyon konusu da Çin mutfağındaki yarasa ya da yılan gibi yiyeceklerin "Korona"nın kaynağını oluşturduğuna dönük iddialar şu sırada...



Yenilebilenler

Aslında Çin mutfağını biraz derinine inceleyince, Türkiye'deki yemek yazarlarının ne kadar şanslı olduklarını görürsünüz. Sevgili yazar arkadaşım Melih Altınok, Çin mutfağı için "Masa hariç dört ayaklı her şey, gemi hariç yüzen her şey ve uçak hariç uçan her şey yenilir" formülünü vermişti önceki gün. Siz Vedat Milor'un "Çekirge ızgara" ya da İdil Çimin'in "Yılan yahnisi" veya Aydan Üstkanat'ın "Yarasa beyni" konulu yazılar yazmak zorunda olduklarını bir hayal edin...



Yamyam olmak

Evet... İyi ki buradayız. Yediğimiz, içtiğimiz belli. Ya Afrikalı bir yamyam kabilesinin üyeleri olsaydık... Altında ateş yanan su dolu bir kazanın ortasına Avrupalı beyaz turisti oturtmuş, pişiriyorsunuz... Sonra kabilenizden bir yemek yazarı gelip, pişirilen turiste "Adın ne" diye soruyor. Adam "Niye adımı soruyorsun" deyince de, yemek yazarı "Tadına baktıktan sonra senin hakkında bir makale yazacağım" diye cevap veriyor.



Baba ve oğul

Aslında yamyam fıkraları ile süslenmiş yemek yazıları mutlaka çok okunurdu. Hani baba ve oğul yamyam ormandaki ırmakta yıkanan çok güzel bir genç kız görmüşler. Oğul babasına "Bunu yiyelim mi" demiş. Baba da "Hayır, bunu eve götürelim ve anneni yiyelim" diye cevap vermiş ya...



Bekir Ünlüataer konseri

Neticede yemeklerimizden de, hayatımızdan da şikayet etmeyelim. Özellikle de müziğimiz, şarkılarımız var bizi biz yapan... Bu dönemin usta solisti Bekir Ünlüataer'in Zorlu Center'da 7 Şubat'taki konserine gitmeden, hayatın tadına tam varılabilir mi ki?

