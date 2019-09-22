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İstanbul Belediyesi “tasarruf olsun” diye bakalım daha neler yapar?

İstanbul Belediyesi “tasarruf olsun” diye bakalım daha neler yapar?

22.09.2019, Pazar
Hüseyin Gülerce Star'daki köşesinde İmamoğlu Belediyesi'nin yeni bir icraatını şöyle anlatmıştı:
"-İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, geçtiğimiz sezon sahnelenen Necip Fazıl Kısakürek'in 'Reis Bey', Mustafa Kutlu'nun 'Mavi Kuş' ve İskender Pala'nın 'Aşk Bir Zamanlar (Gazale)' oyunlarını yeni sezonda repertuvarından çıkardı.

İsrafı önlüyorlar
İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, 'Önceliğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde israfı önlemek. Bu oyunları çekince yeni oyunlara yer açmak istiyoruz' dedi.
Sayın Akşener ve Sayın Karamollaoğlu, İmamoğlu'nun seçilmesi için canla başla çalıştılar. Herhalde bu yasak hakkında yutkunmuş olmalılar. Siyasî tercihler yüzünden Necip Fazıl Kısakürek'ten, İskender Pala ve Mustafa Kutlu'dan vazgeçmedilerse bir an olsun 'biz nelere yol açtık' diye acaba iç geçirmişler midir? Necip Fazıl'ın eseri için 'israf'tan dem vurmak, CHP zihniyetine yakışır ama epey de kızarmayan bir yüz gerektirir."

Bu hep böyledir
Sevgili Hüseyin Gülerce'nin seslendirdiği duygusallığa katılmamak tabii ki mümkün değil... Ancak artık böyle şeylere alışmış olmamız da gerekiyor. Her siyasal değişimi bir devrim gibi algılayıp, bazıları gerçekten çok saçma sapan kara listeler oluşturmak gibi bir alışkanlığımız yok mu sanki?

Milli yegah
Çok somut bir örneği geçmişten vereyim. Bir Türk müziği makamı olan "Sultaniyegah", 1924'te saltanatın lağvedilmesinden sonra "Milli yegah" olarak söylenilmeye başlanmıştı. Ama çok geçmeden yine Sultaniyegaha dönüldü.

Yeni bir oyun
Necip Fazıl'ı ya da İskender Pala'yı İstanbul Belediyesi'nde "İsraf"ın kaynağı olarak gösterme böyle bir şey değil midir? Bakarsınız İBB Kültür Dairesi, tasarruf olsun diye, Ekrem İmamoğlu'nun kaleme aldığı "Bitmeyen Bodrum Tatili" oyununu sahneye koyar.
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