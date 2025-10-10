Gazze’ye barış gelir mi?

Aslında sadece son iki yılda değil, işgalci siyonist İsrail'in bölgeye bir hançer gibi saplandığı 1948'den beri bu sorunun cevabı aranıyor. Ortada BM kararları olmasına, onlarca ülke Filistin'i tanımasına rağmen o sorunun cevabı hep ortada kaldı.

Çünkü Filistinlilerin karşısında ABD ve Batı Bloku'nun desteğiyle pervasızlaşan, sonra da onları bile esir alan faşist bir siyonist yapı vardı.

Bu barbar yapı tarihinde ilk kez Gazze duvarına çarptı. O öfkeyle 7 Ekim sonrası dünyanın gözünün içine baka baka Gazze'yi yerle bir etti, 20'nci yüzyılın soykırım mağduru İsrail'i 21. yüzyılın en büyük soykırımcı devleti yaptı ama işe yaramadı. İki yıl gibi kısa sürede lanetli bir devlete dönüştü.

Bundan daha rezil bir durum olamazdı.

Bu aynı zamanda arkasındaki emperyalistler için de tehlike çanlarının çalması demekti. Çünkü dünyanın vicdan sahibi halkları sokaklara dökülmüş, Türkiye, İspanya ve Güney Afrika gibi onlarca ülke İsrail'le ilişkisini kesmiş, siyonist İsrail ve arkasındaki güçler sokağa çıkamaz olmuştu.

BM'de yalnızlaşma, Sumud gibi yüzlerce aktiviste barbarca saldırılar küresel isyanın ilk işaretleriydi.

Bütün bunlar İsrail'i ve destekçilerini yalnızlaştıran ve sıkıştıran çabalardı ve etkili de oldu.

Ancak asıl "koruyucu güç" ABD devreye girmediği sürece siyonist İsrail durdurulamıyordu. Bu açıdan ABD Başkanı Trump'ın ne yapacağı hem çok tartışıldı hem de merak edildi. Trump başından beri klasik ABD başkanlarından farklı bir tavır sergiledi.

ABD içinde büyük bir saldırı altında olmasına rağmen yer yer bu farklı yaklaşımını seslendirdi ama hayata geçirmekte hep tereddüt etti. Uçlara da savruldu. Ona rağmen Trump'ın bölgede farklı bir rol üstleneceğini ocak ayında yazanlardan biriydim: "Her şeye rağmen siyonist Netanyahu'yu durduracak tek isim Trump."

Sonra da şu notu düşmüştüm: "Gazze'de ateşkes ihtimali sanki Trump'ın İbrahim Anlaşmalarını bir yana bırakıp Filistin devletini de kabul eden bir noktaya geldiğini ve daha 'sakin' bir Ortadoğu istediğini gösteriyor."

Trump'ın bu konuda en güvendiği isim ise en zor zamanlarında kendisine destek olan ve "dostum" dediği Başkan Erdoğan'dı. Siyonist Netanyahu'nun yüzüne karşı Başkan Erdoğan'ı övmesi, "makul ol" diye uyarması, BM sürecinde aynı masada İslam ülkeleriyle buluşması, barış görüşmelerinde ısrarla Türkiye'den söz etmesi, övgüler düzmesi tesadüf değil, yeni bir yaklaşımın sonucuydu.

Bölgede İsrail saldırganlığını durdurmak için Türkiye'ye, ABD içinde de İsrail lobisini etkisiz kılmak için küresel desteğe ihtiyacı vardı.

BM sonrası siyasal zemin Trump'a tam da bu fırsatı verdi ve barış müzakereleri başladı. Gelgitler yaşansa da hâlâ risk olsa da Gazze'de yeni bir yol açıldı. O derin yıkımı yaşayan Hamas'ın da onay verdiği yeni bir yol...

Mısır'da sağlanan mutabakatın gerçek bir barış getirip getirmeyeceği ve kalıcılığı konusunda kimse İsrail'e güvenmediği için bütün gözler ister istemez ABD Başkanı Trump ve Başkan Erdoğan'da. Bu konuda Başkan Erdoğan'ın şu sözleri gelecek açısından da umut veren bir güvence: "Filistin devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz."

Nihayet Türkiye, 100 yıl sonra önce Libya, Katar ve Suriye'de, şimdi de Filistin'de tarihi bir rol üstleniyor.

Gazze barışı, bölge halkları ve devletleri kadar, bölgede prestij kaybeden ABD'nin de hanesine artı yazacak. ABD'nin ömrünü uzatır mı bilemem ama bu durum Trump'ı hem ABD içinde İsrail lobisine karşı daha güçlü kılacak hem de barışı gerçekleştiren ve iki devletli formülün önünü açan başkan olarak tarihe geçirecek. Artık Nobel ödülü verilmese de Obama'dan daha fazla hak ettiği kabul edilecek.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın