Suriye'de muhalefetin Halep'ten sonra Şam kapısına dayanması, YPG'nin de etkin olduğu Tel Rıfat'ı terk etmesi ve sıranın Münbiç'e gelmesi, bölgeyi de derinden etkileyecek yeni bir düzenin işareti. Türkiye bu yeni düzene hazırlandığının işaretini,'ınçağrısı ve MHP Lideri'nin 22 Ekim'deki Öcalan çıkışıyla verdi.Türkiye yarım yüzyıldır bu tür çıkışlarladevre dışı bırakmaya çalışırken karşısına hep Suriye ve Öcalan ikilisi çıktı. Sorunun büyütülmesinde olduğu gibi büyük ihtimalle çözüme giden yol da bu ikili üzerinden açılacak. Bu türden ilk adımı 1993 yılında rahmetliatmıştı. O tarihte bir grup gazeteciyle Bekaa Vadisi'ne gidip Öcalan'la görüşen gazeteciler arasında ben de vardım.'nin aracılık ettiği bu görüşme olumlu giderken,'ın vefatı ve PKK'nın Bingöl'de 34 askeri şehit etmesiyle bambaşka bir yöne evrildi ve kanlı bir dönem başladı.Buna rağmen silahları devreden çıkarma çabaları bitmedi. Adres de hiç değişmedi:Bugün de sorunun odağında yine Suriye ve Öcalan var. Merak edilen de Öcalan'ın Suriye'deki gelişmelere paralel nasıl bir cevap vereceği...Gerçekten çözüm süreçlerindeki gibi silahların bırakılması ve siyasetin önünün açılmasını mı isteyecek yoksa Suriye'de ABD'nin silahlandırdığı YPG'nin kabulünü mü dayatacak?İşi hiç kolay değil... Bu soruların cevabını merak ederken, rahmetli Erbakan'ın başbakan olduğu 1995'te yine silahların bırakılması için çaba harcadığını ve araya aracılar koyarak sorunu çözmeye çalıştığını hatırladım. O günlerde silahların bırakılması için yoğun çaba harcayan isimlerden biri de kamuoyundaolarak tanınan'dı. Nacar'ın girişimleri o günün gazete manşetlerinde yer almış ve çok tartışılmıştı. Ancak,kitabında yer alan bir bölüm çok dikkat çekiciydi., o dönem milletvekili olan PKK'nın etkili isimlerinden'la buluştuğu evde Öcalan'la telefonda görüşüyor ve şöyle diyor:Öcalan'ın buna cevabı şaşırtıcı değil:Ama Nacar'ın ona verdiği cevap çok şaşırtıcı:Öcalan bu öngörüyü ciddiye almaz ve kendi öngörüsünü söyler:Gerçi 15 Şubat 1999'da Öcalan yakalanıp Türkiye teslim edildi ama köprülerin altından çok sular akmasına rağmen, şiddet ve terör devreden çıkmadığı için esas sorun da değişmedi.Peki dünyla Öcalan'ı Türkiye'ye teslim eden, bugün ise YPG'ye açık destek veren ABD'ye Öcalan nasıl bakıyor? Suriye denkleminde ABD'yi nereye koyuyor?Bu soruyu 90'lı yılların ortasında Öcalan'ın teslim edileceğini öngören Nacar'a sordum.Cevabı kısa oldu:Ya da İmralı Notları'nda söylediğini mi tekrarlar:Belki de Suriye'deki gelişmelerin ışığında MHP Liderinin temennisine katılır: