Seçimin üzerinden bir ayı aşkın süre geçmesine rağmen henüz ortaya CHP ve öncülük ettiği Altılı Masa siyasetine ilişkin gerçekçi bir analiz yapılmış değil. Bir iki siyasetçi dışında kimse kendisini merkeze koyarak bir özeleştiri de yapmadı, herkes'nu suçladı.Tamam, sürecin siyaset mühendisi Kılıçdaroğlu'ydu ama yalnız değildi.Ona övgü düzenler,diyenler,diye sevgi gösterisi sunanlar, linçkampanyası düzenleyenler, Amerikancıdış politika karşısında susanlar neredeler?Hiç sesleri çıkmıyor.O gün Kılıçdaroğlu'nun yerinde kim olsa bu övgü karşısındavehavasına girerdi. Bu havayı oluşturanların, amiyane deyimleyenilgide hiç mi payı yok?Şimdi gelin, o isimlerdenBirgün Gazetesi yazarı reklamcıun seçim öncesi inanılmazövgülerine bakalım., seçimkonusunda tecrübeli bir isim.diye kitap yazan, hatta son seçimebirkaç ay kala Kılıçdaroğlu'nun siyasetdilini eleştiren, muhalefeti topyekûnolarak niteleyen biri. Ancak 8Mayıs 2023'tekibaşlıklı son yazısındainanılmaz şeyler söylüyor. Sonra birdaha yazmadı ve sustu.Yazısına şöyle bir tespitle başlıyor:Veri durumagöre Kılıçdaroğlu bu seçimi açık ara farklakazanacak."Peki neden böyle düşünmüş?Uzun uzun seçim analizleri yaptıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun neden kazanması gerektiğini 10 maddede sıralamış. Ben özetini vereyim:Bu seçimde 5 milyondan fazla seçmen ilk kez oy kullanacak. İbre Kılıçdaroğlu lehine.Geçmişteki hiçbir seçimle kıyaslanmayacak bir örgüt gücü var.Dört yıl önce Millet İttifakı'na yüzde 20 oy gelen yerlerde yüze 70'lere çıkanlar var. Yeni belediye başkanlarının tamamının beğeni skorları 65'in üzerinde.İstanbul seçimlerinde kentte yaşayan Kürt seçmen ile ülkücü seçmenin birbirlerinin kararlarından haberdar olarakİmamoğlu'nu desteklediklerini gördük. Bunun siyasal nedeni(Siyasilerin tek nedeniolmasın!)Kılıçdaroğlu negibi seçmenin tanımadığı bir kişi, ne degibi müzmin bir birinci tekil şahıs âşığı.Kılıçdaroğlu'nun mükemmel bir kampanyası var. Bay Kemal'dena,den "Haydi"ye kadar, mutfaktan alanlara, her aşaması, her tonlaması,. Kibrin değil ekip çalışmasının egemen olması bu kampanyayı eşsiz kılıyor. (Vay vay vay...)Aydını, uzmanı böyle siyasi ve sosyolojik gerçeklikle örtüşmeyen analiz yaparsa Kılıçdaroğlu da doğal olarak havaya girer. Gördüğünüz gibi kimse bu övgüleri hatırlamıyor.Ama asıl soru şu: Bu çevre, bugün bile büyük yenilgi yaşayan Kılıçdaroğlu'nun neden CHP'nin başında kalmak için direndiğini sorgulamıyor.Sahi Kılıçdaroğlu neden CHP'yi bırakmıyor? Sadece koltuk sevdasından mı?Bu sorunun cevabını aramayanlar yarının seçimlerini de kazanamaz.