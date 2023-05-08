08 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Mahmut Övür Gerçek dip dalganın fotoğrafı
MAHMUT ÖVÜR
Gerçek dip dalganın fotoğrafı

Gerçek dip dalganın fotoğrafı

08.05.2023, Pazartesi
Başkan Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'nin yapıldığı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelmeden saatler önce alandaydım. Dün yazdım, bu miting AK Parti ve Cumhur İttifakı için sadece büyük kalabalıkların toplandığı bir gövde gösterisinden ibaret değil, bir siyasi duruşu bir meydan okumayı içinde barındırıyor.
Bu gerçeği, bizzat alanı dolduran kitlelerin tepkisinde de gördüm. Her kuşaktan, her yaştan insanın alandaki heyecanı görülmeye değerdi. Herkes yapılanların da verilen sözlerin de kimin kiminle yol arkadaşlığı yaptığının da farkında.



Ama bir şeyin daha farkında; AK Parti'nin 21 yılda Türkiye'nin çehresini nasıl değiştirdiğini, sanayiden milli savunmaya, kültür merkezlerinden, ulaşıma nasıl devasa bir dönüşüme imza attığını da görüyor ama asıl fark ettiği şey, yitirdiği özgüveni yeniden kazanması.
Bu özgüvenle 1 milyon 700 bin vatandaş İstanbul Atatürk Havaalanı'nı doldurdu. Bu yüzden bu buluşma sadece bir mitingi değil, Türkiye'nin önünü kesmeye çalışan ABD'ye, AB'ye, pervasızca saldıran aparatları Der Spiegel'e, The Economist'te ve onlarla birlikte harekete eden FETÖ'ye PKK'ya ve iç uzantılarına bir meydan okuma buluşmasıydı. .
Orada, bir anlamda 15 Temmuz darbe ve işgal girişimine karşı 7 Ağustos 2016'da milyonları bir araya getiren Yenikapı ruhunu gördüm.
Kalabalığın arasında dolaşırken, bugüne kadar pek rastlamadığım bir çeşitliliğe de tanık oldum. AK Partililer arasında ilk kez 40 yaş üstü "milli" hassasiyet taşıyan CHP'liler de vardı. Onlardan biri, şu an ne yaşandığını şöyle özetliyordu:
"Avusturalya'dan Sibirya'ya kadar birçok ülkede çalıştım. Oralarda şu gerçeği gördüm; Artık üstümüze sinen ezikliği attığımız bir dönemden geçiyoruz. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Bugün kadar CHP dışında hiçbir partiye oy vermedim. Bu seçimde ilk kez Erdoğan'a oy vereceğim."
14 Mayıs seçimlerinin sürprizi tam da burada saklı. Bir dip dalga varsa o da budur
Başkan Erdoğan da o dip dalgaya sesleniyordu:
"Biz bugüne kadar sadece milletimizle yol yürüdük. Bugün de milletimizle yol yürüyoruz. Eğer siz tamam derseniz bu iş bitmiştir. Tamam mı?
'Bay Kemal boş sözü, Reis son sözü söyler' diyor. İşte benim milletim böyle. Zeka fışkırıyor her yerden. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle beraber kuracağız."
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Celal Şengör kime oy verecek? 07.05.2023 Pazar
‘Deepfake ve ses kayıtları iddiası neyi örtüyor’ 06.05.2023 Cumartesi
Samsun’da 1919 ruhu 05.05.2023 Cuma
Siyasette ve medyada ‘yeni mandacılar’ 04.05.2023 Perşembe
Psikiyatri açısından ‘söz vermek’ 02.05.2023 Salı
‘ABD ayağa kalkardı’ 30.04.2023 Pazar
Batı, Kılıçdaroğlu’nu neden seviyor? 29.04.2023 Cumartesi
68 kuşağı bir solcunun Akkuyu Nükleer Santral özlemi 28.04.2023 Cuma
Başkan Erdoğan’ın rahatsızlığı ve seçimin sırrı 27.04.2023 Perşembe
Kürtler, Aleviler ve Kılıçdaroğlu 22.04.2023 Cumartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA