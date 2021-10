CHP’de ‘yeni nesil’ siyasetçi kavgası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de kendisine yöneltilen "Erdoğan'ın anayasa çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna aynen şu cevabı veriyordu:

"Biz hiçbir zaman AK Parti'yle bir anayasa değişikliği için masaya oturmayacağız. Oturduğunuz andan itibaren otoriter yönetime meşruiyet kazandırmış oluyorsunuz."

Kılıçdaroğlu bu siyaset diliyle, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi darbelerden, iç ve dış vesayetten kurtarma çabasını gölgelemeye çalışırken aynı zamanda partisi içindeki kavgaların da üstünü örtüyor. Bir anlamda partisini Erdoğan düşmanlığı üzerinden bir arada tutmaya çalışıyor. Ama bunu da tam olarak başardığı söylenemez. Bırakın parti içindeki Baykalcıları, Atatürkçüleri, yeni nesil siyasetçilerin kavgasını bile durduramıyor.



İMAMOĞLU TEK BAŞINA PARTİ GİBİ

Bu konuda başı çeken isim İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu... İmamoğlu aslında başından beri parti içinde "tek başına parti" gibi davranıyor. Özellikle de İP Genel Başkanı Meral Akşener tarafından "Fatih" ilan edilince kimseyi iplemeyen bir siyaset izliyor.

Mesela, ne zaman Kılıçdaroğlu'nun bir İstanbul programı olsa İmamoğlu ya Hatay'a gidiyor ya da önceki gün olduğu gibi Karadeniz gezisine çıkıyor. Gezi deyip geçmeyin, her gezi için birkaç gün önceden hazırlık yaptırıyor ve tam bir şova dönüştürüyor. İP'in de büyük desteğiyle... Buna da en çok, "o makama" hazırlığın bir parçası olarak bakan CHP içindeki aktörler kızıyor.



KAFTANCIOĞLU-İLGEZDİ GERİLİMİ

CHP içinde bir başka kavga da İstanbul'da yaşanıyor. Bunun bir ucunda İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, diğer ucunda da Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve yakın dostları var. İlçe kongrelerinde kıran kırana bir mücadele sürüyor. Bu mücadele önceki gün Ataşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan "Kültür Sanat Çalıştayı"na da yansıdı. Çok sayıda sanatçının katıldığı çalıştayda Kılıçdaroğlu da bir konuşma yaptı. İlginçtir o bölümde İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu yoktu. Ortak fotoğrafta da o değil Gamze İlgezdi vardı. Neden acaba?

Kulislerde bizzat Gamze İlgezdi'nin Kaftancıoğlu'nu istemediği ve bunu Kılıçdaroğlu'na söylediği konuşuluyor.

Kavga, kültür-sanat alanına kadar sıçradıysa durum vahim demek, arkası nasıl gelir göreceğiz.



GENEL MERKEZ'DE ASLAN VE GÖDEK RAHATSIZLIĞI

CHP Genel Merkezi'nde de durum hiç iç açıcı değil. Sadece siyasi aktörler değil, CHP Güvenlik Müdürü Koray Aslan'dan özel kalem müdirelerine kadar her yerde kavga var ve rahatsızlık diz boyu... Aslan'ın özellikle belediyelerle ilişkisi, Mersin'de olduğu gibi ihalelere müdahil olması dillerden düşmüyor. Son olarak Eskişehir'deki Tepebaşı Belediyesi'nin araç ihalesinde bile adı Ertaç Turizm'den yana "baskı" yapanlar arasında geçiyor.

Ama Genel Merkez'i siyaset kulislerinde gündeme taşıyan en ilginç olaysa, özel kalem Derya Gödek'in bir siyasi aktör gibi davranması. Birkaç gün önce yazdığım Anadolu Kulüp seçimlerinden özel randevu ayarlamalara kadar her yerde onun adı var. Gödek o göreve 14. kattaki "sır adam" Rasim Bölücek'in sekreterliğinden geldi. Gelir gelmez de Genel Merkez'de müthiş bir etkinlik kurdu. Hatta bir ara Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un görev alanına müdahale ettiği medyaya bile yansıdı. En son icraatı ise Abant'ta yapılan milletvekilleri toplantısında protokolde yer alması. Kulislerde Engin Altay ve Engin Özkoç'un bu durumdan rahatsız oldukları ve Kılıçdaroğlu'na şikâyet ettikleri konuşuluyor.

CHP içindeki bu kavgayı yönetmeyen siyasi akıl, bırakın HDP'yi, Millet İttifakı'yla bu ülkeyi nasıl yönetecek?

Boşuna "Eski Türkiye'yi geri getirecekler" denmiyor.

