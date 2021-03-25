Ankara kar altında soğuk bir güne başlarken, sıcak mesajların verileceği AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi'ndeyiz...Beklenti bir hayli yüksek. Bir yanıyla AK Parti, cumhuriyetin 100'üncü yılı vizyonunu ortaya koyacak, öte yanıyla da partiyi 2023'e taşıyacak kadroları seçecek...Kongre salonunda Başkanın konuşması merakla beklenirken, kulaktan kulağa kabinede değişiklik, parti yönetimine kimlerin gireceği konuşuluyordu.Listeler sızmadan önce Başkan Erdoğan konuştu. O konuşmayı dinlerken, salonu donatan afişleri, sloganları izledim. Bugünü yansıtan temel slogan,dı. Ama geçmiş kongreleri hatırlatan sloganlar da vardı. 2003 kongresindekiya da 2012'dekigibi...Bir anlamda 7'nci kongre 19 yılın özeti gibiydi. Sanki AK Parti bir dönemi kapatıp yeni bir dönemin açılışını yapıyordu.Sonra bütün bu süreçleri geride bırakan Türkiye tarifi geldi. Başkan Erdoğan'ın,diye başlayan sözleri adeta bir manifesto niteliğindeydi ve şöyle bitiyordu:Ama asıl mesaj küresel dünyayaydı... Başkan Erdoğan, 2010 sonrasında,diyerek küresel siyasete itirazını dile getirmişti. Şimdi 2023'e giderken,diyerekyu açıklıyordu:Bu tarihi tespitleri dinlerken,içimdendedim.Bukonuşma kadar, parti yönetiminde kimlerinolacağı da merak ediliyordu. Kulislerdetepki toplayacak birçok isim dolaşıyorduama onların hiçbiri listede yer almadı.Yeni ve eski karşımı bir sentez liste ortayaçıktı. Listede yeni 47 isim vardı. Öne çıkanlararasında ise şu isimler yer aldı: