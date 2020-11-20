CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ortağı Meral Akşener bugünlerde gerçekten zor durumda. İkisi de HDP'yle bir araya gelerek yapılan anayasa çalışmasını inkar ediyor ama kimse inanmıyor.

İnandırıcı olmaları da mümkün değil. Çünkü daha önce bu konuda hem Kılıçdaroğlu hem de yeni anayasa çalışmalarını yürütmekle görevlendirdiği İbrahim Kaboğlu önemli açıklamalar yapmıştı.

Kılıçdaroğlu yandaş Tele1 televizyonunda Prof. Dr. Emre Kongar'a tebessüm ettiren şu açıklamayı yapmıştı:

"Millet İttifakı'nı oluşturan partiler olarak bir araya geldik zaten. Bir anayasa değişikliği için neler yapabiliriz diye ilkeler belirlendi. Sayın Kaboğlu dört partinin anayasa değişikliğinde ilkeler üzerinde bir anlaşma metni hazırlandı."

Bu bilgiyi Kaboğlu da doğruladı. Kılıçdaroğlu şimdi inkar etse de bu gerçeği değiştiremez. CHP ve İYİ Parti oradaydı. Bugün bir kamuoyu araştırması yapılsa, İYİ Partililerin yüzde 60'ı böyle bir toplantı yapıldığına inandığını söyler.



Nuri Okutan ve Erozan konuşmalı

İP Genel Başkanı Meral Akşener ise kamuoyunun aksine "katiyen yok" demeye devam ediyor. Aynı şekilde İP adına ekrana çıkanlar da öyle yapmaya çalışıyor ama olmuyor. Onlardan biri de İP Genel Sekreteri Uğur Poyraz. Önceki akşam CNNTürk'te, "Nuri Okutan veya Kamil Erozan neden konuşmuyorlar?" sorusunu önce duymazdan geldi sonra lafı Oslo ve çözüm süreçlerine getirerek işi uzatmaya çalıştı ama inandırıcı olamadı.

Kamuoyunda oluşan ve giderek güçlenen şu merakı da gideremedi: Okutan ve Erozan neden konuşmuyor? Acaba Akşener, onlara konuşmama yasağı mı koydu? Ve neden Ümit Özdağ'ın eski yardımcısı Adem Taşkaya'nın "Beni mahkemeye verin" meydan okumalarına cevap verilmiyor?

Anlaşılan HDP ile anayasa çalışması yapmak, CHP ve İYİ Parti'yi sarsmaya devam edecek. Bunlar daha işin başlangıcı... Sonra neler çıkacak göreceğiz. Bu yüzden HDP hiç oralı değil. Herhalde sürekli gündemde olmaktan, bütün partileri kendi alanlarına çekip tartıştırmaktan memnunlar. Doğrusu merak ediyorum, o toplantılara HDP adına katılan ve şimdi eşbaşkan olan Mithat Sancar ne düşünüyor? Yeni bir anayasa çalışması yapmak için CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile bir araya gelip gelinmediğini ondan iyi kim bilebilir?

Soru çok açık, HDP Eşbaşkanı Sancar, konuşarak bu tartışmayı bitirebilir. Tabii bitirmek istiyorsa...

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Akşener, kimlere selam yolladı



İYİ Parti ile HDP arasındaki ilişkinin en önemli tanığı, aktörü şu an HDP'nin başında bulunan Mithat Sancar. Geçmişte İYİ Parti ile çok sayıda toplantıya katılmış bir isim. Onlardan biri de ilk kez bu köşede yazdığım "Berlin Toplantısı"ydı... "Akşener'den selam getirdim" başlıklı yazıdan kısa bir bölüm:

"Berlin'deki toplantıya katılanlar arasında Türkiye'den kaçan ve Türkiye karşıtlıklarıyla dikkat çeken Can Dündar, Hayko Bağdat ve Hatip Dicle gibi isimleri ön plandaydı. Ama asıl ilgi çeken Türkiye'den gelen milletvekilleri ve parti temsilcileriydi. CHP'den Ali Şeker, HDP'den Mithat Sancar, Saadet Partisi'nden Cihangir İslam ve İYİ Parti'den Berlin Temsilcisi Mahican Balcı...

Mithat Sancar'ın hemen yanında oturan Balcı, toplantıya Kamil Aydın Erozan'ın direktifiyle katıldığını söylüyor ve kapanışta yaptığı kısa konuşmada; "Size Akşener'in selamını getirdim" diyerek büyük alkış alıyordu.

Burada da kilit isimler Sancar ve İYİ Parti'den Kamil Erozan. Neden konuşmuyorlar dersiniz?