İnce parti kurarsa...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete hiç katkı yapmadığı söylenemez.

Seçilmiş cumhurbaşkanlarına "sivil diktatör" denmesi eski bir CHP alışkanlığı olduğu için onu geçiyorum.

Geriye son dönemin en çok konuşulan ve tepki çeken iki kavramı kalıyor:

"Kontrollü darbe ve kiralık milletvekili..."

Birinin kulağına fısıldanmış olması, diğerini de birilerinin söylemesi sonucu değiştirmiyor, ikisi de onun eseri sayılır.

Biri bugüne kadar çok tartışıldı, diğeri de bundan sonra çok tartışılacak gibi görünüyor. Çünkü siyaset tarihimizde "Güneş Motelvari" transferler, adam ayartmalar, partilerin altını oymalar darbe öncesi dönemler dahil çok yaşandı ama ilk kez 24 Haziran 2018 seçimlerinde siyaset, "kiralık milletvekili" skandalıyla tanıştı.

O seçimlerde CHP 15 milletvekilini İYİ Parti'ye verdi sonra da geri aldı.

Tam bir siyaset mühendisliğiydi bu.

Konu bugünlerde yeniden gündemde çünkü Kılıçdaroğlu, bu kez de ortada seçim falan olmamasına rağmen yeni kurulacak iki partiye de "milletvekili" vereceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu gazetecilerin sorduğu; "Baskın erken seçimde İYİ Parti'ye yaptığınız gibi Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ne de grup kurma desteği verir misiniz?" sorusuna aynen şöyle cevap veriyordu:

"Demokrasi için elbette veririz. Seçim barajının kaldırılmasını bu yüzden istiyoruz. Meclis'te her parti temsil edilmeli."

Aslında demokrasi için denilse de gerçeği en iyi CHP'liler biliyor. Yıllardır Bayrakçı'nın dediği gibi "Sabah yüzde 25, akşam yüzde 25" oy hiç değişmiyor. Bu yüzden de her türlü siyaset mühendisliği mubah görülüyor.

Bir an milletvekili kiralamanın gerçekten demokrasi için yapıldığını düşünelim.

Peki, o zaman, farklı siyasi partiler zenginlikse CHP'ye daha yakın partilere yani sol bir partiye de aynı destek verilir mi?

Ya da şöyle soralım; yarın CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak yüzde 30 oy alan Muharrem İnce parti kursa aynı demokrasi katkısı ona da verilir mi?

İnce, parti kurar mı kurmaz mı bilemem ama CHP kulislerinde, CHP'nin oyunu ilk kez "ittifak" olmadan yüzde 30'a çıkardığı hatta farklı kesimlerden oy alabileceği ciddi ciddi konuşuluyor.

Bana kalırsa Kılıçdaroğlu "Saray'a giden CHP'li" diyerek karizmasını çizdiği İnce'ye bırakın milletvekili vermeyi günahını bile vermez. Bu gerçeğe rağmen İnce'nin daha "Hakiki CHP" için harekete geçmeyeceğini de kimse söyleyemez.

Çünkü şu sıralarda Kemalist CHP'lilerde müthiş bir hareketlilik var.

