CHP’de İmamoğlu sansürü

CHP'de kongre süreci yaşanırken, siyasetin nasıl şekilleneceği hesapları da yapılıyor. En çok merak edilen de Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye genelinde ilgi görüp görmediği.

Bu konuda CHP kulislerinde ilginç şeyler konuşuluyor. Geçmişte olmasa da son yıllarda CHP'liler de sık sık toplumun nabzını tutan anketler yaptırıyor. O anketlerdeki ilginç sorulardan biri de "En beğendiğiniz lider kim?" sorusu. Genelde ilk sırada yine Başkan Erdoğan var. İkinci sırada ise aradaki fark büyük olsa da Ekrem İmamoğlu geliyor. Boşuna "o makamın sahibi var" denmiyor. Peki, Kılıçdaroğlu'nun durumu ne? O açık ara çok gerilerde.

Bu konuda kaynağımı açıklamayacağım (?) ama bana gelen kulis bilgisi çok daha ilginç. Denilen şu; CHP'li yetkililer yaptırdıkları bu anket sonuçlarını Kılıçdaroğlu'na sansürleyerek iletiyor. Bu doğruysa araya kara kedi girmiş demektir. Sonunun nereye varacağını kestirmek zor değil.

Kılıçdaroğlu'nun ABD'de oturan danışmanı kim? Şu sıralarda CHP'de İnce'ye yönelik Sözcü Operasyonu nedeniyle herkes korku içinde...

O korkunun arkasında "çete" olduğunu söyleyenler de var, "Her şeyi Kılıçdaroğlu yapıyor" diyenler de... İkinci tez daha güçlü görünüyor çünkü bu konuda hem Kılıçdaroğlu daha deneyimli hem de bu tür işleri yürütecek gizemli danışmanlara sahip. O isimlerin başında da siyasi danışmanlarından Rasim Bölücek geliyor. Bölücek'in, Kılıçdaroğlu'nun kritik kararları almasında etkili isimlerden biri olduğu medyada çok yazıldı. Onların özetini, "İttihat Terakki ve Tek Parti Dönemi" uzmanı olduğunu söyleyen CHP'li Doç. Dr. Oktay Gökdemir'den dinleyelim:

"Hepimiz (CHP) Genel Merkezi 13 kat biliyorduk. Efendim bu bizim genel merkez 14 katmış... Kimse bilmiyor! 12. kat biliyorsunuz Genel Başkan katı. Oraya özel kartla çıkabilirsiniz. 13. katta Erdoğan Toprak beyefendi oturuyor. Ama bir de 14. kat var... CHP'li vekiller bile bilmiyor. Şimdi sıkı durun. Burada Genel Başkanı'nın başdanışmanı ve siyasi söylem danışmanı, Genel Başkanın bütün polemiklerini, konuşma metinlerini yazan bir arkadaş oturuyor. Gizemli, müphem. Aynı zamanda etkili, yetkili de. İlgimi çekti. Kim bu hiçbirimizin bilmediği CHP'li diyerek araştırmaya koyuldum. Meğer 5 yıldan beri iştigal ediyormuş kendileri. Adı Rasim Bölücek"

Gökdemir, Bölücek'in marifetleri arasında şunları da sayıyor:

"Ekmek için Ekmeleddin"in mucidi. 5 Haziran seçimlerinden sonra CHP'nin Devlet Bahçeli'ye "Gel sen başbakan ol biz destekleyelim" teklifi ve daha ilginci genel başkanının bir zamanlar ağzından düşürmediği 15 Temmuz için "kontrollü darbe" mottosu da bu arkadaşımıza aitmiş."

Gördüğünüz gibi CHP'liler bile gizemli buluyor. İşte bu gizemli siyasi başdanışman Bölücek, yerel seçimlerden sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından yeni bir göreve daha atandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "konut, altyapı, üstyapı, yol ve köprü inşaatlarını" üstlenen şirketi Metropol İmar A.Ş'nin yönetim kurulu üyesi oldu.

Aralarında Adnan Keskin'in de olduğu yönetim kurulu üyelerinin atanmaları da doğal olarak Ticaret Sicil Gazetesi'nde ikametgah adresleriyle birlikte yayınlandı. O adreslerden biri CHP kulislerinde çok konuşulunca merak edip sordum, "Bu adresin nesi var ki bu kadar konuşuluyor?"

Ticaret Sicil Gazetesi'nden aynen aktarıyorum: "...64 kimlik No'lu 60 W, 66TH STR. Apt: 35B (...) NewYork Amerika Birleşik Devletleri adresinde ikamet eden Rasim Bölücek, 2022 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir"

Adreste de bir gizem var. Ankara'da CHP Genel Merkezi'nin 14'üncü katında danışmanlık ve Metropol A.Ş'de yöneticilik yapan biri acaba neden ABD'deki ikamet adresini verir? CHP'liler gibi ben de çözemedim.

