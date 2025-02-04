LEVENT TÜZEMEN

Yeni sistem için 3 altın kural var!

Sistemler maç kazanmaz, stratejiler başarıyı getirir. Morata transferinden sonra Okan Buruk, planlarını 3-4-1-2 anlayışı üzerine yapacak. Çünkü Okan Hoca, ikili forvet oynamayı Osimhen-İcardi ile birlikte denedi ve başarılı da oldu. Bu sistemin işlemesi için bana göre 3 temel kural var;

1-Savunmanın üçlüsünden birinin çok hızlı bir oyuncu olması gerekir. Abdülkerim ve Kaan Ayhan hızlı değiller. Tek Sanchez yetmez. Defansa alınacak oyuncunun çok hızlı olması gerekir.

2-İki kanatta oynayacak oyuncuların hızı, çabukluğu ve orta becerileri mutlaka olmalıdır. Jelert daha çok savunmanın içinde kaldı, Sallai daha çok hücumu denedi ama final paslarında etkili değildi.

3-Forvet arkasında görev yapan oyuncu, orta alana destek vermeli. Sadece hücum bölgelerinde görev yapmamalı. Yani bu oyuncu, savunma ve hücumu birlikte uygulamalı. G.Saray erken golü bulmasına rağmen özellikle ilk yarı maçı koparacak pozisyonları üretemedi. Çünkü oyunun lideri Sara yorgundu, bize ezberlettiği topla dikine hızlı hücumlarını fazlasıyla yapamadı. G.Saray'ın en çalışkanı olarak Osimhen öne çıktı, rakip savunmayı rahatsız etti. Zor pozisyonlarda bile takipçiliğini sürdürdü, topları kazandı. Ahmed Kutucu golünü attı ama iki tane de net pozisyonu harcadı. Kutucu'nun takım savunmasına daha fazla katkı vermesi gerekiyor. Barış Alper girdikten sonra G.Saray biraz daha hücumda etkili olmaya başladı. Ama G.Saray'ın orta alanı fazla kontrol edememesi, G.Antep'in cesaretle hücum yapmasına neden oldu. İlk yarıda iki kritik hata yapan Muslera 3 tane müthiş pozisyon kurtardı. G.Saray için bu maç, tabela açısından önemliydi, yeni transferler ciddi katkı sağlayacaktır. Bu süreci G.Antep gibi bir deplasmanda geçip puan farkını koruması psikolojik açıdan önemlidir.

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