24 Kasım 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Oynanan futbol taraftarları üzdü
LEVENT TÜZEMEN
Oynanan futbol taraftarları üzdü

Oynanan futbol taraftarları üzdü

24.11.2024, Pazar
Galatasaray, Bodrum duvarını yedekteki altın golcüsü Batshuayi'nin golüyle aşarken, oyun olarak izleyenlere azap çektirdi. Bodrum, Galatasaray'ı iyi analiz etmiş olacak ki kalabalık savunma yaptılar. Kontrataklarla gol aradılar. Ege, oyundan atılıp Bodrum 10 kişi kalıncaya kadar Galatasaray'ın ilk yarıda akılda kalacak tek pozisyonu yoktu. Okan Buruk, doğru bir hamle ile rakibinin eksik olduğunu düşünüp Batshuayi'yi oyuna alarak çift forvete döndü. Osimhen'i markajdan kurtardı ve Galatasaray'ın daha üretken olmasını sağladı. Sallai çok top kaybetti. Gereksiz yere attığı çalımlarla pozisyonları tüketti. Karadağ maçında çok yorulmuş olacak ki Yunus, alıştığımız patlayıcı gücünde değildi. Sanchez, olmayınca oyunu geriden başlatma görevi Sara'ya kaldı. Sanchez olduğunda Sara hücuma daha fazla katkı veriyor. Batshuayi'nin golünde vatandaşı Mertens'in etkili ortasının payı çok büyüktü. Ancak Mertens duran topların hepsini kullanmamalı. Bu görevi Sara'ya bırakmalı. İlk yarıdaki olumsuz oyunun bir başka nedeni de Galatasaray'ın rüzgâra karşı oynamasıydı.
İkinci yarı Galatasaraylı oyuncalar rüzgârı arkalarına alınca Bodrum kalesini dışarıdan attıkları şutlarla tehdit ettiler. Sara, Ziyech ve Batshuayi şut denemelerinde bulundu. Kaleci Gökhan'ın yerine giren Sousa kalesinde devleşti ve akıl almaz kurtarışlar yaptı. Galatasaray, Bodrum'da sadece 1 maç ve 3 puan kazandı. Akıllarda kalan tek pozisyon ise Ziyech'in, Osimhen'in "Al da at dediği" pasta topu boş kaleye gönderememesiydi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Bu kadro Montella’nın değil! 21.11.2024 Perşembe
Kazanılan penaltıyı Orkun kullanmalıydı 17.11.2024 Pazar
Osimhen için bir oyuncu satılabilir 15.11.2024 Cuma
Davinson yönetti, Osimhen attı! 11.11.2024 Pazartesi
Futbol eziyeti! 08.11.2024 Cuma
Cesur olacaksın! 29.10.2024 Salı
İlk yarı cennet, ikinci yarı cehennem gibi! 24.10.2024 Perşembe
İşte gerçek lider 20.10.2024 Pazar
Ders verdik 15.10.2024 Salı
Hamleler doğruydu 12.10.2024 Cumartesi
Daha Fazla Gör