LEVENT TÜZEMEN

Oynanan futbol taraftarları üzdü

Galatasaray, Bodrum duvarını yedekteki altın golcüsü Batshuayi'nin golüyle aşarken, oyun olarak izleyenlere azap çektirdi. Bodrum, Galatasaray'ı iyi analiz etmiş olacak ki kalabalık savunma yaptılar. Kontrataklarla gol aradılar. Ege, oyundan atılıp Bodrum 10 kişi kalıncaya kadar Galatasaray'ın ilk yarıda akılda kalacak tek pozisyonu yoktu. Okan Buruk, doğru bir hamle ile rakibinin eksik olduğunu düşünüp Batshuayi'yi oyuna alarak çift forvete döndü. Osimhen'i markajdan kurtardı ve Galatasaray'ın daha üretken olmasını sağladı. Sallai çok top kaybetti. Gereksiz yere attığı çalımlarla pozisyonları tüketti. Karadağ maçında çok yorulmuş olacak ki Yunus, alıştığımız patlayıcı gücünde değildi. Sanchez, olmayınca oyunu geriden başlatma görevi Sara'ya kaldı. Sanchez olduğunda Sara hücuma daha fazla katkı veriyor. Batshuayi'nin golünde vatandaşı Mertens'in etkili ortasının payı çok büyüktü. Ancak Mertens duran topların hepsini kullanmamalı. Bu görevi Sara'ya bırakmalı. İlk yarıdaki olumsuz oyunun bir başka nedeni de Galatasaray'ın rüzgâra karşı oynamasıydı.

İkinci yarı Galatasaraylı oyuncalar rüzgârı arkalarına alınca Bodrum kalesini dışarıdan attıkları şutlarla tehdit ettiler. Sara, Ziyech ve Batshuayi şut denemelerinde bulundu. Kaleci Gökhan'ın yerine giren Sousa kalesinde devleşti ve akıl almaz kurtarışlar yaptı. Galatasaray, Bodrum'da sadece 1 maç ve 3 puan kazandı. Akıllarda kalan tek pozisyon ise Ziyech'in, Osimhen'in "Al da at dediği" pasta topu boş kaleye gönderememesiydi.

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