LEVENT TÜZEMEN

medyadaki eleştirilerintamamının G.Saray taraftarıtarafından geldiğini düşünmüyorum.Psikolojik savaş içindeG.Saray maskesi takmış bothesapların, bilerek ve isteyerekalgı operasyonları ile kulübüyıpratmaya çalıştıklarını görüyorum.; Adnan Polat'ın başkanlığınıgündeme getirenlere en iyi cevabı yinePolat, "Başkanlık görevini kapattım"diyerek karşılık verdi.G.Saray üzerine iftiralar boca ediliyor.G.Saray'daki bir grup muhalefetde Florya'nın yaratacağı ekonomikgücü Dursun Özbek'in eline vermekistemiyor.Maalesef G.Saray'da huzurugüçlendirmek adına çalışanlar yerinehuzursuzluk yaratmaya çalışan birkesim var. Bu kesim sürekli huzursuzlukateşinin altına odun atıyor.rüzgârın nereden eseceği belli olmaz. Transferpolitikalarındaki hatalar, yönetimi zora soktu, Dursunbaşkanın yaptığı yeni yönetimin yeterliliği tartışıldı. Florya,tecrübesiz insanlara emanet edildi. Kongre üyesi olarak;projeleri dikkatle izliyorum. Kemerburgaz, ekim ayıiçinde tamamen hizmete girecek, Mecidiyeköy'deki rezidans,sahiplerine aralık ayında teslim edilecek. G.Saray'ıninşaatı bitirmek adına 10 milyon TL bütçe ayırdığını duydum.Adnan Polat ilekonuştum ve kendisine "Geçici süre için başkanlık adayımısınız?" diye sordum. Bana,dedi. G.Saray'ı seçim ortamına sokmak, çok yanlışolur. Akil insanlar, başkan Özbek ile bir araya gelip görüşlerinisöyleyip desteklerini vermelidir. Dursun Bey detamamen Florya'ya odaklandığı için transferde yaşanansıkıntıları çözme konusunu ıskalamıştır. G.Saray'ın kaostançıkıp huzur bulması için başkan Özbek'in ipleri elinealması ve masaya yumruğunu vurması gerekir.Sosyal medya tarafından, yapılamayantransferler nedeniyle hedef haline geldi.Ağır sözcüklerle eleştirildi. Oysa CenkErgün, Dursun Özbek'in başkanlık dönemindeMariano, Maicon, Gomis, Belhanda,Rodrigues, Feghouli, Fernando, Ndiaye,Tolga Ciğerci gibi transferleri yapmış, butakım iki yıl üst üste şampiyon olmuş,Dursun Özbek yerine gelen Mustafa Cengizbu oyuncuları satarak kulübe para kazandırmıştı.Cenk Ergün'ün o dönemdeki performansınında bu döneminde olmadığınısöyleyebilirim. Çeşitli konularda kendisineithamlarda bulunuldu. Ergün de G.SarayLiseli ve bir kongre üyesi olarak kendineyakışanı yaptı, kulübün önünü açmak içinistifa etti. Ergün'ün yapacağı açıklamalaristifasının gerekçeleri olacaktır.