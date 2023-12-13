LEVENT TÜZEMEN

UEFA Avrupa Ligi motivasyonu

Gurbetçilerimizin Bayern Münih kulübüne yönelik başlattığı yoğun tepkilerden ve Okan Buruk'un basın toplantısındaki sözleri sonrası Alman kulübü, Manchester'da adam gibi oynamak zorunda kaldı, Tuchel adam gibi kadro çıkardı ve Bayern, Manchester'ı yenerek hem ayıbını örttü hem de G.Saray'ı UEFA Avrupa Ligi'ne taşıdı. Buruk kağıt üzerinde dengeli bir kadro seçti. İlk yarı baskılı bir oyun sergileyen G.Saraylı oyuncular final noktalarında etkili paslar kullanmadığı gibi kanatlardan tehlike yaratacak ortaları yapamadı. Boey ile Tete hızlı hücumlarda nedense orta yerine pas yapmayı tercih etti. Sanchez savunmayı toparlarken Kaan, Lucas ile rakibi karşılamada ve ikili mücadele kazanmakta başarılıydı. G.Saray kaybetmesine rağmen müthiş baskılı oynadı ama gol yollarında beceriksiz kaldı ve son 15 dakikada etten duvar ören Kopenhag savunmasını geçemedi. Devler Ligi için kurulan kadrodan G.Saray maalesef "Keçiboynuzu" tadında katkı aldı. Her zaman söylerim; oyuncu tüccar zihniyetli olmayacak, kulübe aidiyet duygusuyla bağlı olacak. Zaha kadar takımdan kopuk, vurdum duymaz, kaçak güreşen ve canı istediğinde saman alevine benzeyen futbol oynayan bir futbolcu görmedim. Okan Hoca, Zaha'ya bu kadar tolerans tanıyacağına şansı Bakambu'ya verseydi. Bakambu sadece golü kovalamadı, rakibe de baskı yaptı. Okan Hoca ayrıca Kerem'in yerini Zaha uğruna bozmamalıydı. Avrupa'ya devam etmek oyuncular ve camia için motivasyon olacaktır. G.Saray, Kopenhag'da Devler Ligi'ne veda etti ama Perken'de kazandığı UEFA'ya devam etme hakkını elde etti. Bu arada maçın hakemi İtalyan Orsato adil bir maç yönetti.

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