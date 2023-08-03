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LEVENT TÜZEMEN
Yıldızlar gelince şov başlayacak

Yıldızlar gelince şov başlayacak

03.08.2023, Perşembe
Mertens'in muhteşem golüyle Galatasaray turu geçti. Okan Buruk'un yeni transfer olarak Angelino dışında eskilerden oluşturduğu kadro belki Zalgiris'e karşı oyun olarak üstündü ama oyuncuların birbiriyle oynama alışkanlığı olmadığı için skor üretmekte Galatasaray zorluk yaşadı. G.Saray taraftarının desteği, tribün şovu sarı-kırmızılı oyuncuların performansının çok ötesindeydi. Halil, bir devre takımı 10 kişi oynattı çünkü sahada bırakın topu rakip kaleye götürmeye, yürüyecek hali bile yok
Oliveira, yeterli sorumluluk almadığı için sık sık Okan hocanın uyarılarıyla karşı karşıya kaldı. Mertens, muhteşem golünün yanında Galatasaray'ı sahada bir lider gibi yönetti, çok oyuncu arkadaşından fazla koştu ve sıcak havaya rağmen fiziksel performans olarak olumsuzluk yaşamadı. Sahanın en iyisi Sacha Boey'du. Tam 3 kişilik oynadı, körük gibi ciğerleriyle savunma ve hücum arasında gitti-geldi, rakibi kovaladı, hücuma çıkıp kenarlardan etkili ortalar yaptı. Muslera'yı fizik olarak çok zayıflamış gördüm. Ama belli ki sezonun en iyisi olmaya aday. Neredeyse hata yapmadan oynadı, Oyewusi'nin kritik iki net pozisyonunu engelledi.
Kerem çalışkanlığıyla ön plana çıkarken Barış Alper savrukluğuyla etkisizdi. Bir ara Sacha Boey'den bile pozisyon bilgisi konusunda uyarı aldı. G.Saray'ın gerçek kadrosu bu değil. İcardi, Torreira, Zaha ve Kerem Demirbay geldiğinde Okan hocanın taktik performansı sahaya oturacak, Galatasaray da daha dengeli, hücum zenginliği fazla bir takım olacaktır. Okan hocaya önerim, geçen sene kadroda yer almayan oyunculardan fazla medet ummasın.
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