LEVENT TÜZEMEN

Disiplin Kurulu, İcardi'ye ceza verir, Tahkim de onaylarsa ve bu ceza lige yansırsa adaletsiz bir karar olur, vicdanları kanatır. Ayrıca İcardi'ye verilecek ceza MHK'yeapoletini takar. Maçın hakemi Kadir Sağlam ile VAR'daki Özgür Yankaya, Kaan Ayhan'ın yüzüne kalkan tehlikeli harekete faul vermeyerek, iki net pozisyonda penaltıyı çalmayarakG.Saray, 3 maymunu oynayan bu iki hakem yüzünden oyuncu grubu olarak primlerini kaybetmiş, kulüp yarı finale çıkma ve galibiyet parasını alamamış, o gün yağmur çamur ve soğuğa rağmen tribünleri ağzına kadar dolduran taraftarlar, takımlarının emeğinin çalınması karşısında kahrolmuşlardır.Disiplin Kurulu ve Tahkim vicdanlı ve adaletli bir karar vermeli. Eğer Jorge Jesus'unsöylemi ceza almamışsa İcardi'nin emeğinin çalınmasına gösterdiği tepkiye ceza vermek, operasyonun masa başında yapıldığını kanıtlar!yönetimi bu işin peşini bırakmamalı. Görüntüleri UEFA'ya taşımalı hatta haklarını aramak adına savcılığa suç duyurusunda bulunmalı. İnsan yaşamında böyle bir haksızlığa uğrayanlar ellerindeki güçlü kanıtla mahkemeye başvurduklarında davayı kesin kazanırlar.Taraftarların sinir uçlarına dokunulmaktadır. 6222 yasa gereği bu kararların neden verildiği derinlemesine araştırılmalı. Yoksa birileri seçim öncesi futbol üzerinden karışıklık mı yaratmaya çalışıyor? Taraftarların sabırlarını mı test ediyor! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Lale Orta, Tolga Özkalfa ve hakemleri odasına çağırıp hesap sormalıdır. Hatta bu ekibediye tepki koymalıdır.