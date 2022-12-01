LEVENT TÜZEMEN

Uruguay'da teknik direktör Oscar Tabarez'in yerine getirilen Diego Alonso, selefinin izlerini silip, kendi bir takım kurmak istiyor.Muslera, 2010'da dünya dördüncüsü olmuş, 2011'de Copa Amerika'yı kazanan Uruguay'ın kalesini korumuştu. Kalecilikten öte lider kimliğine sahip bir oyuncu. Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçtan sonra yüzünden düşen bin parçaydı. Belli ki Alonso; Godin ve bazı futbolcuları arkasına alıp, kafasına göre bir takım oluşturmaya çalışıyor. Birçok oyuncunun bu durumdan rahatsızlık duyduğunu düşünüyorum. Valverde bile etkisiz kalıyor. Genç Pellistri, kanatlara hareketlilik getirmesine rağmen ilk 11'de başlayamıyor.Trabzonsporlu Maxi Gomez'in yanı sıra Suarez de kulübede oturuyor. Uruguay defansı, yenilen gollerde büyük hatalar yaptı.Kısaca tecrübesi ve bilgisi ile Muslera oynaması gerekirkenAyrıca G.Saray'da başarılı olan Torreira'ya da görev verilmiyor. Teknik direktör Okan Buruk, Başkan Dursun Özbek ve yönetim; Muslera ve Torreira'nın yedek bırakılması nedeniyle Uruguay'ın hocasına tepkili. Sarı-kırmızılılar, özellikle formda ve güle oynaya milli takıma giden