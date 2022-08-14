LEVENT TÜZEMEN

Oyun sistemi yok

Galatasaray çok yavaş oynuyor. Kanatlardan hızlı hücum yapamıyor, iki bek Aanholt ile Boey etkili orta atamıyor. Seferovic de gol yollarında yalnız kalıyor. Oliveira'yı çok övdük ama Galatasaray'ın temposunu düşürüyor. Eğer Galatasaray, kanatlara Rodrigues, eski Bruma, Onyekuru gibi dribbling yapabilen, geniş alanda etkili olan, dar alanda çalım atabilen kanat oyuncuları almaz ve sadece Yunus-Kerem ikilisine kalırsa hücumda çok zorlanır. Giresunspor, öyle kapalı bir savunma yaptı ki Kerem ile Yunus da bu savunmayı geçebilecek beceriyi gösteremedi.

Ayrıca Okan hoca, kenarda maçı tek başına yönetmeli. Yardımcısı İrfan Saraloğlu rol çalmamalı. Çünkü oyuncu kulübeye bakınca iki başlı bir yönetim görüyor. Okan hoca vücut diliyle bir şeyler anlatıyor. Yardımcısı da kendine göre bir vücut dili kullanıyor. Bu durum otorite zafiyeti yaratır ve futbolcu da bunu kullanır. Mertens ve Torreira takıma yerleştiğinde Galatasaray daha dengeli bir oyun oynar. Giresunspor, Abdülkerim'in hatalı pasından golü buldu ama defansif anlamda iyi mücadele ettiler ve ayaklarındaki topları isabetli pas oynama yönünde kullanmaya çalıştılar.

Galatasaray'ın belirli bir oyun sistemi olmadığını net görüyoruz. Okan hoca, bu zafiyeti çabuk gidermeli, oyunun patronunu belirlemeli, eğer yoksa alınması için yönetime başvurmalı. Bana göre G.Saray 10 numara gibi bir oyuncuyu arıyor. Becerili, ayakları kaliteli bir futbolcu, Seferovic'in golcülüğünü çoğaltır, Mertens'in daha etkili oynamasını sağlar. Yani G.Saray'ın 3 ana yere ihtiyacı var. 1-Kanat oyuncusu şart, 2-10 numara bir oyun lideri şart. 3-Nelsson gidecekse çabuk bir stoper alınmalı.

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