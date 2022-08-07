LEVENT TÜZEMEN

Yönetim kerpetenle diş çekti!

G.Saray yönetimi, transferde sabrı ön plana çıkarıp iletişimi bırakmayarak, kulübün ekonomik yapısını düşünerek hareket etti. Alınan her oyuncu için oya işler gibi çalışıldı. Dubois, Abdülkerim, Oliveira, Midtsjo ve Seferovic gibi nokta transferlerden sonra Torreira ve Mertens transferleri ile şov yaptı. Son 12 yılda Melo ve Fernando dışında Torreira 6 numara için en önemli isim oldu. Torreira ile bir ölçüde G.Saray savunmanın önüne beton döktü. Hareketli, çabuk, dinamik, inatçı ve hızlı bir oyuncu olan Lucas Torreira taraftarın da sevgilisi olmaya adaydır. Bu transfer resmen kerpetenle diş çekmeye benziyor. Birçok kulübün peşinden koştuğu oyuncuyu, kulübü Arsenal'i ve menajerini ikna etmek transfer becerisidir.

Ronaldo, Modric, İbrahimovic, Atiba gibi oyuncuların yaşları sadece kağıt üzerinde büyüktür. Fiziksel yapıları hâlâ oynamaya elverişli duruyor. Mertens de yaşı olmayan oyuncu grubuna giriyor. Belçikalı yıldız, çabuk, dinamik, iki kanatta da oynayabilen, forvet arkasında etkili şutları ile skora katkı sağlayabilen bir isim. Mertens'le 1+1 olarak yapılan sözleşmenin alt yazısını okursak, oyuncuya G.Saray şu mesajı veriyor: "Sana inanıyoruz. Bir yıllık anlaşma yapıyoruz, başarılı olursan artı biri de kullanırız!"



GOMİS'İN İŞİ ARTIK ÇOK ZOR

G.Saray transfer heyeti kulübeye değil oynayacak isimlere yatırım yaptı. Gelecekte satılabilecek oyuncularla uzun vadeli sözleşme imzaladı, Mertens'le de bütçeyi koruma adına bir yıllık anlaştı. Mertens'in gelişi ile Gomis'in işinin zor olduğunu düşünüyorum. 8 Eylül'de bitecek transfere Seferovic'in yanına bir golcünün de düşünüldüğünü söyleyebilirim.

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