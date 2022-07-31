LEVENT TÜZEMEN

Avrupa için önemli moral

Trabzonspor, hocası Abdullah Avcı ile kupa kazanmayı alışkanlık haline getirmeye başladı. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve üst üste alınan iki Süper Kupa, Trabzon şehrinin çehresini değiştirdiği gibi Trabzon seyircisinin de uzun bir aradan sonra mutluluk şarkıları söylemesini sağladı.

Hazırlık maçlarında beğenilmeyen, sıkıntılı sonuçlar alan Trabzonspor'un, Sivas'ı Süper Kupa'da farklı yenmesi lig ve Avrupa öncesi ciddi moral sağlayacaktır. Abdullah Avcı'nın iki bekini değiştirip sola Eren Elmalı'yı, sağa da Danimarkalı Larsen'i alması Trabzon'un bu sezon kanatlardan etkili ataklar yapacağını gösteriyor. Eren de Larsen de tam bir hücum beki görevini başarıyla yapıyor. Gördüğüm kadarıyla Hamsik- Abdülkadir- Bakasetas üçlüsünden oluşan orta saha ligde ve Avrupa'da Trabzon için yeterli olmaz. Çünkü bu üçlü teknik becerileri yüksek olmasına rağmen ayaklarında fazla top tutuyorlar. Elinizde Visca ile Trezeguet gibi hızlı kanat oyuncuları varsa orta alan daha hızlı ve daha çabuk pas kullanmalı. Ayrıca Visca-Larsen ikilisi sağda etkili olur. Eren de Trezeguet'nin hızına ayak uydurursa bu sezon Trabzonspor, kanat bindirmelerinden çok pozisyon üretir. İki güzel gole imza atan Cornelius ne yazık ki hücumda destek bulamıyor. Abdullah hoca rakip ceza alanı önünde sekecek serseri topları şuta döndürecek bir forvet arkası oyuncuyu da bulmalı ya da almalı. Çünkü Trabzonspor bu şutları yakalıyor ama değerlendiremiyor.

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