LEVENT TÜZEMEN

medyada, "Dursun Özbek Ada'yı satacak" diye ifadeler kullanılıyor. Tamamen uydurma... Ada, Özbek'in babasının malı değil ki. Galatasaray üyelerinin izni olmadan Galatasaray'ın iğnesi bile satılamaz.Ayrıca Ada'nın yeni düzenlenmesi Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin katkılarıyla yapılacak.Haziran ayında Galatasaray'ın 25 milyon Euro'luk ciddi ödemesi var. Bu ödemeler Falcao'ya, Mostafa Mohamed'in bonservisine, Morutan ile Cicaldau'nun transfer taksitlerine ve Berkan için Alanya kulübüne yapılacak.Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'na üyelerle yaptığı zoom görüşmesinde, "25 milyon Euro'yu nasıl ödeyeceksiniz?diye soruldu. Sayın Hamamcıoğlu'nun,dediği bilgisine ulaştım.Marcao, Kerem ve Nelsson, Galatasaray omurgasının vazgeçilmezleridir. Yerlerine aynı kalitede oyuncu koyamazsınız.Oyuncu satışından bahsetmek alıcı konumundaki kulüplerin pazarlıkta ellerini güçlendirir. Alıcılar,rahatlığı içinde hareket ederler. Futbolcunun değeri düşer. Dursun Özbek ise oyuncu satmayacağını, aksine güçlü isimlerle takımı güçlendireceğini açıkladı. G.Saray'ın son iki şampiyonluğundaki kadrosuna bakarsak Özbek'in kurduğu takımın farkını görebiliriz. İster Özbek isterse Hamamcıoğlu başkan olsun, G.Saray gelecek sezon çok iyi kadro kurmalıdır. Çünküher takım şampiyon olmak için kadro kuracaktır.Bankalar Birliği anlaşması kulüplere sıcak para sağladı ama manevra alanını daralttı. Galatasaray'ın 2 milyar 250 milyon borcu var. Dursun Özbek ve yönetiminin kısa vadede hayata geçecekyaptığını duydum. Bu projeleri cuma günü Erden Timur üyelere anlatacak. Cemal Özgörkey'in 2.5 milyar değerindekide büyük değer taşıyor. Sistem nedense kasa kolaylığına izin vermiyor.G.Saray'ın hem fabrika ayarlarına hem de Ali Sami Yen'in kurduğu şekle dönmesi için kısa sürede gelir sağlayacak projeler önem taşıyor.