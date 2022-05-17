LEVENT TÜZEMEN

Bu takıma çok takviye gerekir

Domenec Torrent hafta içinde G.Saraylı oyuncuların medyaya verdiği röportajları merak edip okumamış. Eğer okusaydı, Fransız basınına konuşan Gomis'in "Sabahları kalkıp idmana gitmek bana zor geliyor" sözleri sonrasında ilk 11'e koymazdı. "Hocaların benden gol ve asist beklentisi yok. Benden başka görevler bekliyorlar" diyen Berkan Kutlu kadroya bile girmezdi. Gomis penaltı ile durumu idare etmeye çalışıyor ama sahada yürüyecek hali yok. Yalan koşular yapıyor, ikili mücadeleleri kazanamıyor, önüne düşen topları bile kontrol edemiyor. Gol ve asistten uzak oynamayı hedef haline getiren Berkan, bir şutla takımına penaltı kazandırdı ama gol olabilecek net pozisyonları 'gol ve asist beklenmediği için' kolayca harcadı.

G.Saray'ın sağ tarafında Yunus oynasaydı, ciddi fark yaratırdı. Yunus'un muadili Barış Alper Yılmaz hâlâ golü olmadan kulübedeki locasından maç izlemeye devam ediyor. Halil iyi niyetli, çalışıyor, top kazanıyor, dikine gidiyor ama final vuruşlarına gelince tıkanıp kalıyor. 'Uçak gibi uçuyor' denilen Boey, orta yapmasını bile bilmiyor. G.Saray'ın ne halde olduğunu anlamak için başkan Burak Elmas'ın maç öncesi yaptığı toplantıda Adana Demirspor karşılaşması ile ilgili tek kelime etmemesi yönetimin ne kadar kopuk ve tükenmiş olduğunu gösteriyor. Torrent'in gazabına takılan Morutan yine kulübede yok, Cicaldau yine ilk 11'de yok, Fransız kulüplerince yakın takibe alınan Mohamed kulübede ama Burak Elmas'ın futbol bilgisine çok inandığı Torrent 36'lık Babel'i, tank gibi ağırlaşmış Gomis'i ilk 11'de tercih ediyor. Yeni yönetim kolları sıvarken iyi bir golcü, sağ bek, iki orta saha ve bir de futbol aklı güçlü bir 10 numarayı transfer etmeli.

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