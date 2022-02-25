LEVENT TÜZEMEN

"Eğer bir yolsuzluk keşfedilseydi buBiz mali yönden kongrede ibra edildik.""Sekidika'yla ilgili söylenenler doğru değil.Dile getirilen rakamların çoğu da yanlış...""Burak Bey, birilerinin G.Saray'dan bir şey götürdüğünü ima ediyor ya da menfaat sağladığını düşünüyorsa Cumhuriyet Savcılığına başvursun."G.Saray'da başkan Burak Elmas'ın menajerlere ödenen ücretleri açıklaması ile yer yerinden oynadı. Elmas'ın açıklamaları üzerine Mustafa Cengiz döneminde başkan yardımcısı olarak görev alan Yusuf Günay ile konuştum… Kendisine,diye sordum, banadedi ve şu açıklamaları yaptı:"G.Saray'a UEFA'nın 'satmadan alamazsın' yaptırımı vardı.Başkan Burak Elmas ve yönetimi sezon başından itibaren transferlerinipolitikasına uymadan özgürce yaptılar."Bu açıklamalarının ne anlama geldiğini bilemiyoruz. Oysa Abdurrahim Albayrak'ı ve beni çağırıp bizimle rahatlıkla konuşabilirdi.Bu transferlerde bazı futbolculara imza parası ödemezken bazıları iseönerisinde bulundu. Sayın Burak Elmas'ın zaten yapılacak transferlerin menajer-yönetici-futbolcu üçgeninde yürüdüğünü bilmesi gerekir."Sekidika'yla ilgili söylenenler doğru değil. Keşke sözleşmeyi ortaya koysaydı. Rakamları değil sözleşmeyi verse daha doğru olur. Dile getirilen rakamların çoğu da yanlış."Biz G.Saray'ı UEFA cezasından kurtarmak için çalışırken G.Saray içinden, bizleridiye şikayet ettiler. Bu tür baskılara rağmen 18 milyon Euro fazla verdik.Bizim 42 ayda 7 transfer döneminde ödediğimiz oyuncu ve menajerlik ücreti ile kendilerinin 8 ay içinde iki transfer döneminde ödediklerine baksın, kim daha çok ödemiş görsün.""Eğer bir yolsuzluk keşfedilseydi bu mali kongrelerde ortaya koyulur ve ibra edilmezdik. Biz mali yönden ibra edildik. Bu açıklamaların altında art niyet mi var? Veremeyecek hesabımız yok!Divan'da ya da mali kongrede görüşürüz."2016-2022 dönemleri arasında toplam 51 futbolcu için 66 menajeretutarında komisyon ödemesi yapıldı.Mustafa Cengiz döneminde 23 milyon Euro, Dursun Özbek döneminde 12 milyon Euro, Burak Elmas döneminde 4 milyon Euro menajerlik ücreti verildi.%10 olarak kabul edilen menajerlik ücreti barajı 19 futbolcuda aşıldı.Radamel Falcao'nun brüt maliyeti, Diagne'nin ise bonservis dahilFalcao için 3 ayrı menajere 3.7 milyon Euro menajerlik komisyonu ödendi.Burak Elmas'ın Haziran 2016'dan bu yana menajerlere 40.5 milyon Euro komisyon ödendiğini açıklaması sonrasında gözler mart ayında yapılacak Genel Kurul'a çevrildi.Mustafa Cengiz'den haziran ayında koltuğu devralan Burak Elmas'ın dönemi ile eski yönetimin mali raporları, ayrı ayrı üyelere sunulacak.G.SARAY Başkanı Burak Elmas kura çekimi için gittiği İsviçre'de, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile buluştu. Elmas, Ceferin'i son 16 turunda İstanbul'da oynanacak maça davet ederken kulüpten yapılan açıklamada Elmas'ın önceki gün açıkladığı menajer ücretleri ile ilgili konuyu Ceferin ile de görüştüğü belirtildi.AVRUPA Ligi'nde gruptan lider çıkıp son 16 turuna kalan G.Saray'ın rakibi bugün belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi 14.00'te başlayacak. Son 16 turu maçları 10-17 Mart'ta oynanacak.