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Haberler Levent Tüzemen Yusuf Günay’dan, Elmas’a yanıt: Cumhuriyet savcılığına başvursun
LEVENT TÜZEMEN
Yusuf Günay’dan, Elmas’a yanıt: Cumhuriyet savcılığına başvursun

Yusuf Günay’dan, Elmas’a yanıt: Cumhuriyet savcılığına başvursun

25.02.2022, Cuma
"Eğer bir yolsuzluk keşfedilseydi bu mali kongrelerde ortaya koyulur ve ibra edilmezdik. Biz mali yönden kongrede ibra edildik."

"Sekidika'yla ilgili söylenenler doğru değil. Keşke sözleşmeyi ortaya koysaydı. Dile getirilen rakamların çoğu da yanlış..."

"Burak Bey, birilerinin G.Saray'dan bir şey götürdüğünü ima ediyor ya da menfaat sağladığını düşünüyorsa Cumhuriyet Savcılığına başvursun."

G.Saray'da başkan Burak Elmas'ın menajerlere ödenen ücretleri açıklaması ile yer yerinden oynadı. Elmas'ın açıklamaları üzerine Mustafa Cengiz döneminde başkan yardımcısı olarak görev alan Yusuf Günay ile konuştum… Kendisine, "Elmas'ın transfer harcamaları konusundan ne anlamalıyız?" diye sordum, bana "Belgeli olarak her şeyi divan ya da mali genel kurulda konuşacağız" dedi ve şu açıklamaları yaptı:

18 MİLYON EURO FAZLA VERDİK
"G.Saray'a UEFA'nın 'satmadan alamazsın' yaptırımı vardı. 42 aylık yönetimimizde 18 milyon Euro fazla vererek 4 yıllık bekleme süresini geriye çektik. Başkan Burak Elmas ve yönetimi sezon başından itibaren transferlerini 'satmadan alamazsın' politikasına uymadan özgürce yaptılar.



DEMEK Kİ 40 MİLYONEURO HARCAMIŞLAR
"Bu açıklamalarının ne anlama geldiğini bilemiyoruz. Oysa Abdurrahim Albayrak'ı ve beni çağırıp bizimle rahatlıkla konuşabilirdi. Biz 7 transfer döneminde bir çok oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden aldık. Bu transferlerde bazı futbolculara imza parası ödemezken bazıları ise 'menajerime şu kadar verin' önerisinde bulundu. Sayın Burak Elmas'ın zaten yapılacak transferlerin menajer-yönetici-futbolcu üçgeninde yürüdüğünü bilmesi gerekir. Onlar 8 ayda 40 milyon Euro harcadılar ki 4 milyon Euro menajerlik ücreti ödemişler."

SÖYLENENLER DOĞRU DEĞİL!
"Sekidika'yla ilgili söylenenler doğru değil. Keşke sözleşmeyi ortaya koysaydı. Rakamları değil sözleşmeyi verse daha doğru olur. Dile getirilen rakamların çoğu da yanlış. Devri sabık yaratmaya çalışmaya anlam veremedim."

BİZİ SPK'YA ŞİKÂYET ETSİN
"Biz G.Saray'ı UEFA cezasından kurtarmak için çalışırken G.Saray içinden, bizleri 'bilanço ayarı yapıyorlar' diye şikayet ettiler. Bu tür baskılara rağmen 18 milyon Euro fazla verdik. Eğer Burak Bey birilerinin G.Saray'dan bir şey götürdüğünü ima ediyor ya da menfaat sağladığını düşünüyorsa, Cumhuriyet Savcılığına başvursun ya da SPK'ya şikayet etsin. Bizim 42 ayda 7 transfer döneminde ödediğimiz oyuncu ve menajerlik ücreti ile kendilerinin 8 ay içinde iki transfer döneminde ödediklerine baksın, kim daha çok ödemiş görsün."

MALİ KONGREDE GÖRÜŞÜRÜZ!
"Eğer bir yolsuzluk keşfedilseydi bu mali kongrelerde ortaya koyulur ve ibra edilmezdik. Biz mali yönden ibra edildik. Bu açıklamaların altında art niyet mi var? Veremeyecek hesabımız yok! Bugünkü yönetim bilmiyor mu; futbolcu ödemelerinden devlet %67 vergi kesiyor, menajer ödemelerinden kesilmiyor. Divan'da ya da mali kongrede görüşürüz."



BURAK ELMAS NE DEMİŞTİ?
2016-2022 dönemleri arasında toplam 51 futbolcu için 66 menajere 39 milyon Euro, 217 bin dolar ve 21 milyon TL tutarında komisyon ödemesi yapıldı.
Mustafa Cengiz döneminde 23 milyon Euro, Dursun Özbek döneminde 12 milyon Euro, Burak Elmas döneminde 4 milyon Euro menajerlik ücreti verildi.
%10 olarak kabul edilen menajerlik ücreti barajı 19 futbolcuda aşıldı.
Radamel Falcao'nun brüt maliyeti 22.9 milyon Euro, Diagne'nin ise bonservis dahil 26.9 milyon Euro.
Falcao için 3 ayrı menajere 3.7 milyon Euro menajerlik komisyonu ödendi.

MALİ KONGRE'DE ÇİFTE İBRA GELİYOR
BAŞKAN Burak Elmas'ın Haziran 2016'dan bu yana menajerlere 40.5 milyon Euro komisyon ödendiğini açıklaması sonrasında gözler mart ayında yapılacak Genel Kurul'a çevrildi. Mali Kongre'de 2021 yılı için mali ve idari açıdan ibra oylaması gerçekleşecek. Mustafa Cengiz'den haziran ayında koltuğu devralan Burak Elmas'ın dönemi ile eski yönetimin mali raporları, ayrı ayrı üyelere sunulacak.

CEFERİN'E MAÇ DAVETİ
G.SARAY Başkanı Burak Elmas kura çekimi için gittiği İsviçre'de, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile buluştu. Elmas, Ceferin'i son 16 turunda İstanbul'da oynanacak maça davet ederken kulüpten yapılan açıklamada Elmas'ın önceki gün açıkladığı menajer ücretleri ile ilgili konuyu Ceferin ile de görüştüğü belirtildi.

SON 16'DAKİ RAKİP 14.00'TE BELLİ OLUYOR
AVRUPA Ligi'nde gruptan lider çıkıp son 16 turuna kalan G.Saray'ın rakibi bugün belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi 14.00'te başlayacak. Son 16 turu maçları 10-17 Mart'ta oynanacak.
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