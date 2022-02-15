LEVENT TÜZEMEN

Kayseri maçında G.Saray ilk 11'ini görenler gözlerine inanamadı. Herkes yeni transfer Pulgar'ı orta sahada görmeyi beklerken sezonun ilk yarısında eleştirilerin odağına yerleşen Taylan-Berkan ikilisi yine görevdeydi. Maç sonu teknik direktör Domenec Torrent'in bu kararını yerli zorunluluğuna bağlayarak anlatması, yöneticileri öfkeye boğdu. Kadroyu görür görmez kendi aralarındayorumunu yaptı. Kaybedilen 2 puan sonrası ise sarı-kırmızılı idarecilerin öfkesinin ibresi Torrent'e çevrildi. İspanyol hocanın yüzüne karşı bu kararını eleştiren yöneticiler, "Neden Berkan-Taylan? Biz adamı alıp getiriyoruz sen neden oynatmıyorsun. Biz daha çabuk olsun diye Pulgar için 200 bin TL'ye özel uçak tutup getirdik." sözleri ile tepkilerini gösterdi. Öte yandan Torrent'insözü takım içinde büyük tepki gördü ve Torrent'in oyuncuları hedef göstermesi şaşkınlıkla karşılandı.BURAK Elmas başkanlığındaki G.Saray, futbolda lig tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşarken, sportif başarısızlık diğer şubelere de yansıdı. Son 3 maçını kaybeden erkek basketbol takımı, play-off'ta saha avantajı anlamına gelen ilk 4'ten koptu ve 7. sıraya geriledi. Son 7 maçın 5'inden yenilgiyle ayrılan kadın basketbol takımı 9. sırada... Voleybolda da durum basketboldan çok farklı değil. Filede erkekler 6. sırada yer alırken, kadınlar 5. sırada bulunuyor.