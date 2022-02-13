LEVENT TÜZEMEN

Vizyonsuz Domenec Torrent

Başkan Burak Elmas eğer yola Domenec Torrent ile devam ederse Galatasaray küme düşme hattında dolanmaya devam eder. Evinde otururken ülkesindeki bir takımdan bir teklif bile almamış Domenec yüksek egosu içinde Pep Guardiola efekti sergiliyor. Onay vermediği Pulgar'ı ilk on bire bile almıyor. İmkanı olsa Gomis'i bile oynatmayacak. Gomis taraftar sevgisi ve baskısıyla yer buldu. Kayseri savunması önünde duvar olan ve arkadaşlarına pas yapacak ortamı sağlayan Gomis çıkıyor, Mostafa giriyor. Oysa Galatasaray'ın gole ihtiyacı var. Domenec, Gomis-Mostafa ikilisini birlikte oynatmayı akıl etmiyor. Galatasaray'ı 10 kişi oynatan Berkan'ı çıkarmayı düşünmüyor. Berkan için "Rakibi bozuyor" deniyor. Berkan sadece Galatasaray'ı bozuyor. Sorun yerli mi?.. Değil... Oyuna al Halil'i çıkar Babel'i, çıkar Berkan'ı yerine koy Pulgar'ı Galatasaray'ın çehresi değişsin.

Galatasaray'ın bir oyun planı yok. Gomis'i etkin hale getirmek için kanatların çalışması gerekir. Ancak kanatlar çalışmıyor. Aanholt ile Boey orta yapmasını bile bilmiyor. Orta alandan zaten final pası hiç çıkmıyor. Oyunu okuyamayan, bazı oyunculara sırtını dönen, orta alanı yine üretmeyen Taylan-Berkan ikilisine mahkum eden ve "Ya tutarsa" gibi ezbere değişiklikler yapan, kafayı taktik idmanlara takıp oyuncularla yakından ilgilenmeyen vizyonsuz Domenec görevde kaldığı sürece Galatasaray zarar görecektir.

Gomis'in, Kayserispor maçı öncesi arkadaşlarını Domenec'in olmadığı bir yemekte toplaması oyuncularla teknik adam arasında ilişkilerin kopuk olduğunun göstergesidir. Galatasaray'ın sadece taktiği değil, oyuncuların yerlerde sürünen öz güvenlerini de ayağa kaldırmak gerekir.

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