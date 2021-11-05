LEVENT TÜZEMEN

G.Saray büyük fırsat kaçırdı

Lokomotiv maçından Galatasaray'a sadece liderlik ve yenilmezlik kaldı. Galatasaray birçok pozisyon ürettiği 90 dakikada inanılmaz goller kaçırdı, rakibin atak bile sayılmayacak bir pozisyonunda yediği çok basit golle 3 puanı kaçırdı. Lokomotiv, İstanbul'a kaybetmemek için gelmişti. Rus takımının futbolcuları yerden kalkmadılar. Vakit geçirmek için her türlü hileye başvurdular. Maçın İsviçreli hakemi Sandro Scharer göz göre göre Lokomotivli oyuncuların vakit çalmalarına izin verdi. Halil ile Kerem final vuruşlarında isabeti yakalayamadı. Fatih Terim ikinci 45 dakikada oyuna geç müdahale etti. Morutan, Halil yorulmuşlardı. Aanholt da sürekli arkasına adam kaçırıyordu. Özellikle Terim'in sakatlanan Feghouli'nin yerine Barış Alper'i almasının ne amacı vardı? Adam kovalamayan, pres yapmayan, çalım atamayan bir oyuncuyu almaktansa Taylan'ı oyuna sokup orta sahayı güçlendirmek daha akılcı olurdu. Feghouli yeni transfer gibi oynadı. Takımını pas oyununda mükemmel yönetti, harika da bir gole imza attı. Muslera'nın Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Galatasaraylı oyuncular farklı kazanmaları gereken bir maçı Muslera olmasaydı kaybedebilirdi. Bu kadar çok zaman kaybının olduğu bir maçta İsviçreli hakem uzatma dakikalarını adeta 'maç bitsin de gidelim' diye verdi. Galatasaray büyük avantajını kullanamadı. Tek ön libero ile Avrupa maçlarını oynamak doğru değil. Çünkü Berkan'a Lokomotiv takımı orta alanda baskı yapınca Galatasaray da baskı yedi.

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