LEVENT TÜZEMEN

Avrupa defteri artık kapandı!

Sergen Yalçın, kaleci Ersin dışında tamamen yabancılardan kurduğu kadroyla evindeki ikinci maçını da kaybetti. Transfer edilen kaliteli yabancılar, Devler Ligi'nde Beşiktaş'ı sırtlayamadı. Atletik yapısıyla göze çarpan Sporting, top Beşiktaş'a geçtiğinde çok adamla hemen baskı yaptı. Pjanic pas yapacağı ve rahat top kullanacağı konforlu alanı bulamayınca orta alanda oyun liderliği üstlenemedi. Ghezzal, Batshuayi ve Alex gibi teknik becerileri yüksek oyuncular birbirine yakın oynamaları gerekirken maalesef uzak kaldılar. Hırsıyla öne çıkan Alex'in attığı gol eğer ofsayt olmasıydı gecenin en iyi golü seçilirdi. Batshuayi çalışkanlığı, hırsı ve çok pozisyon bulmasına rağmen ya direğe takıldı ya kaleci Adan'ı geçemedi ya da ofsayta yakalandı.

Sporting hızlı hücumlarla Beşiktaş kalesini fazlasıyla tehdit etti. Kaleci Ersin 4 gol yemesine rağmen alkışlanacak muhteşem kurtarışlar yaptı. Rosier ile N'Sakala kanatlardan etkili ortalar yapamadı.

Devler Ligi arenasında Beşiktaş bir büyük takıma yakışmayacak hatalı goller yedi. İlk Dortmund maçında Beşiktaş golü, rakibin taç atışından yemişti. Sporting kaptanı Coates birbirinin kopyası iki tane kafa golü attı. Portekiz takımının zaten duran toplarda etkili olduğu biliniyordu. Coates'e attığı ikinci gol öncesi önlem almamak çok şaşırtıcıydı. Beşiktaş, Dortmund ve Ajax'a kaybederken bile bu kadar dağınık, uyumsuz bir futbol sergilemedi. Sakatlıktan dönen oyuncular fizik olarak rakiple mücadele edecek güçte değildi. Souza orta alanda yeterli desteği alamadı ve baskıdan kurtulamadı. Beşiktaş bu yenilgiyle bence Avrupa defterini erken kapattı. Çünkü Sergen hocanın 'Avrupa Ligi'ne sıcak bakmadığını duymuştum.

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