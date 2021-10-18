LEVENT TÜZEMEN

Bir oyun lideri bulunmalı

Galatasaray zirveye tutunmak için önemli bir maç kazandı. Ancak ikinci yarıdaki rakibin oyununa mahkum olmak ve topa sadece yüzde 29 oranında sahip olmak büyük takım kimliğine yakışmadı. İlk yarı ile ikinci yarı arasında Galatasaray'ın oyun anlayışında gece ile gündüz kadar fark vardı. Terim'in kadro tercihinde Mohamed ile Halil'i birlikte oynatması Galatasaray'ın Konya kalesinde gol pozisyonları üretmesini sağladı. Mohamed'in attığı gol öncesi Skubic'in kontrolündeki topu ısrarla takip etmesi ve rakibini itmemesi çok akılcıydı. Sehic de hata yapınca Mohamed kolay bir gol attı. Halil 3 kez gol atma fırsatı buldu ve özellikle Sehic'in son anda kurtardığı topu aşırtma hamlesi doğru bir düşünceydi. Taylan orta alanda tek oynadı ve destek alamadığı için çok hata yaptı, etkisizdi. Morutan kenarda Galatasaray'a katkı veremedi. 10 numara olduğu söylenen Rumen oyuncuyu Terim bence forvet arkasında oynatmalı. Galatasaray'ın ikinci yarıda skoru korumak adına topu Konya'ya bırakıp kalesine yaslanması yakışmadı. UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio gibi teknik becerisi ve pas üretme kalitesi yüksek bir takıma karşı Galatasaray oyun olarak bile hiç dağılmadı. Önde top tutamamak, pas hatası yapmak Konya'yı fazlasıyla cesaretlendirdi. Muslera iki net gol pozisyonu önledi. Galatasaray'ın telaşlı ve ürkek yapısından, kaybetmeme duygusundan kurtulması için Terim kriz anlarında sorumluluk alacak bir oyun lideri yaratmalı. Bu isim Feghouli olmalı. Cezayir Milli Takımı'nda harikalar yaratan Feghouli eğer Galatasaray'da liderliğe soyunmuyorsa ve ilk 11'de yer bulamıyorsa bir sorun var demektir. Gençleştirilmeye çalışılan Galatasaray'da genç oyuncuların baskı altında nasıl oynamaları gerektiğine destek olacak "Lider oyuncu" ihtiyacını Terim'in acilen çözmesi gerekir.

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