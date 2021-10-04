LEVENT TÜZEMEN

Şansı olanın horozu yumurtlar

GALATASARAY 5. dakikada öne geçtiği lig sonuncusu Rizespor'dan 8 dakika içinde arka arkaya 2 gol yiyorsa ve Muslera ile Berkan'ın ortaklaşa yaptığı pas hatası sonucu Rize kazandığı penaltıyı Boldrin ile dışarı atıyorsa ve 100. dakikada Diagne'nin hazırladığı pozisyon sonrası Morutan'ın attığı golle 3 puan kazanılıyorsa bu durum ancak Napolyon'un şu sözüyle anlatılır:

"Şansı olanın horozu da yumurtlar." Galatasaray'ın kazanmasına rağmen deplasmanlardaki tutum ve dengesiz oyunlarının bence temel nedenleri var:

1- Oyuncuların kalitesi maçı tutmaya, kontrol etmeye ve oyuna hakim olmaya yetmiyor.

2-Galatasaray'ın taktik anlayışında ciddi bir eksiklik var. Çünkü oyuncular sık pas ve pozisyon hatası yapıyor.

3-Terim'in rotasyona dayalı tercih ettiği oyuncular maalesef takım uyumuna ayak uyduramıyor.

4-Eğer Galatasaray pozisyona giriyor ve final vuruşlarında golü atamıyorsa oyuncu becerisinde sorun vardır.

5-İki gol atmasına rağmen Mustafa'nın kaçırdığı kolay goller santrfor kimliğiyle bağdaşmıyor.

6-Berkan çalışan ve çok koşan bir oyuncu. Ancak futbol aklı orta alanı yönetmeye yetmiyor.

7-Her maçta rakip oyuncular en ufak temasta abartılı davranıp faul alıyor. G.Saraylı oyuncular dirsek yiyor, itiliyor, darbeye maruz kalıyor ve hepsi "Kibarsaray" oyuncusu gibi sessiz kalıyor.

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