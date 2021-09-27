LEVENT TÜZEMEN

Terim’in disiplinini sorgularım!

PSV maçında Muslera ile başlayan bireysel hata Galatasaray'da alışkanlık haline gelmeye başladı. Alanya maçında Ömer Bayram, Kayseri'de Emre Kılınç, Göztepe maçında Luyindama yaptıkları hatalarla Galatasaray'ın gol yemesine neden oldu. Göztepe önünde kaleci İrfan'ın kısa düşen topunu yakalayan Halil yanındaki Feghouli'ye pas verip golü attırmıyor ve kendi vuruyorsa bu durum egoistliğe dayalı bir disiplinsizliktir. Geçen sezon şampiyonluğa mal olan hatalar yapan Luyindama hâlâ başına buyruk oynuyorsa ve söz dinlemiyorsa disiplinsizliktir. Eğer bu bireysel hatalar önlenemiyorsa ben Fatih Terim'in disiplin anlayışını sorgularım. Terim'in demek ki yapmış olduğunu düşündüğüm uyarılar bazı oyuncuların bir kulağından girip, diğerinden çıkıyor. Ayrıca Ndiaye'nin attığı gol öncesi Muslera'nın kalesini terk etmesi büyük hataydı. Çünkü Berkan rakibe yetişmişti. Galatasaray'ın geçen sezonki gücünden uzak görünen Göztepe önünde geriden gelip maçı çevirmesini abartmadan haftayı kurtarmak olarak görüyorum. Galatasaraylı oyuncular belki çok koşuyor ama oyuna kalite koyamıyor. Genç oyuncular hızlı hücum etmek isterken telaş yapıyor. Galatasaray'ın ortak bir ritmi yok, pas isabeti dengesiz, oyun planlaması tamamen bireyselliğe kalıyor. Aanholt ve Cicaldau aklını kullanarak oynuyor. Halil fizik olarak yetersiz kalıyor ve en ufak darbede düşüyor. Ben Fatih Terim'in hayranlığını belirttiği Morutan'da attığı gole rağmen hâlâ fark yaratan bir hayranlık görmedim. Ayrıca Terim, Diagne'yi kafasından silmemeli ve gerektiğinde Halil ile birlikte kullanmalı. Diagne'nin pas duvar olması arkadaşlarının hücumda çoğalmasını sağlıyor.

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